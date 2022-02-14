إذا كنت لا ترغب بالحليب.. هذه مصادر بديلة للكالسيوم

حليب الأبقار غني بالكالسيوم، العنصر الضروري إلى جانب فيتامين "د" من أجل بناء عظام قوية وكثيفة، لكن البعض لا يرغب في شرب حليب الأبقار لأسباب عدة، والبعض الآخر لا يستطيع شربه لارتفاع ثمنه في بعض الأحيان، فما البديل؟

يقول موقع (lifehacker) إن هناك بدائل لمنتجات الألبان وتحتوي على كميات من الكالسيوم، مثل الخضراوات ذات الأوراق الخضراء والمكسرات والبذور والأسماك المعلبة.

وأضاف أن بعض الأطعمة مدعومة بالكالسيوم المضاف مثل فول الصويا والأرز والشوفان.

ونصح الموقع بالاطلاع على لوحة معلومات التغذية في ملصقات الطعام، لمعرفة كمية الكالسيوم التي تحتوي عليها.