المعلم يوسف الفرع يُطلق مبادرة "التحدث بالإنجليزية بطلاقة"

غزة- الرأي- سامي جاد الله

يُبدع المعلم يوسف الفرع من مدرسة عبد الكريم الكرمي الأساسية "ب" في مديرية تعليم شرق خانيونس في تدريس اللغة الإنجليزية لطلابه من الصفين الرابع والسابع، وقد أطلق مبادرة "التحدث باللغة الانجليزية بطلاقة" الهادفة إلى تمكين الطلبة من التحدث بالإنجليزية بصورة مميزة.



ومن نشاطات المبادرة استخدام اللغة الإنجليزية من قِبل المعلم في الفصل والمدرسة بنسبه تقارب 100 %، وقيام الطلبة بتوظيف اللغة الإنجليزية بشكل كبير في مواقف حياتية مثل: التحدث والتواصل مع الأقران، وأفراد أُسرهم، وفي حياتهم العامة خارج أسوار المدرسة، حيث قام المعلم وطلبته بزيارة تعليمية إلى المستشفى الجزائري في شرق خانيونس وأتاح للطلبة محاورة الأطباء باللغة الإنجليزية، كما نفذ زيارة إلى محلات للتسوق ، وطبَّق الطلبة حوارات عن الشراء والبيع باللغة الإنجليزية.



كما تركِّز المبادرة على أن يستخدم الطلبة الإنجليزية بشكل سليم؛ مكتوب أو منطوق في إجراء حوارات بسيطة وتقديم إذاعة مدرسية قصيرة.



كما تهدف إلى تمكين الطلبة من عمل فيديوهات لدعم القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية، وتُظهر الانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا بسبب الاحتلال الصهيوني.

ومن الأنشطة المستخدمة باللغة الإنجليزية: الأغاني مع التمثيل كتهيئة للحصص، الأيام المفتوحة، إحياء المناسبات الوطنية من خلال مشاركة الطلبة في الإذاعات المدرسية وغيرها من الفعاليات.



وقد نجح المعلم يوسف في تصميم دروساً كاملة على البوربوينت بدقة واحترافية عالية للصفوف السابع والثامن والتاسع والعاشر، حيث تحتوي هذه الدروس على الألعاب، والفيديوهات والأنشطة التفاعلية.



ويستخدم المعلم يوسف العديد من الاستراتيجيات التدريسية مثل: المعلم الصغير، ساعي البريد، أجب بسرعة، خمن ماذا؟، تمثيل الأدوار، الأكواب المقلوبة، بائع الفواكه ، الهمس، من الأسرع ؟، والعصف الذهني.



كما يحرص على استخدام أنشطة تفاعلية وتهيئة الطلبة للدروس وجذبهم لمادة اللغة الإنجليزية؛ فتجد الطلبة قمة النشاط والانجذاب للحصص الصفية.



ويحظى المعلم يوسف بتشجيع من مدير المدرسة أ. مروان طبش الذي أشاد بإبداعاته، وأكد أن نشاطاته تترك آثاراً تعليمية إيجابية في زيادة دافعية الطلبة وتحصيلهم الدراسي في مادة اللغة الإنجليزية.



والمعلم يوسف الفرع من المعلمين الجدد الذين قامت الوزارة بتوظيفهم حديثاً حيث إنه خريج في العام 2017 تخصص لغة إنجليزية وأساليب تدريسها.



يشار إلى أن مبادرات المعلم يوسف الفرع تندرج ضمن توجهات وزارة التربية والتعليم العالي في غزة والتي تُشجّع دوماً المبادرين وتطلق مسابقات متنوعة في المبادرات والإبداع التعليمي.

