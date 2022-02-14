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هنية يهنئ إيران بالذكرى الـ 43 لانتصار ثورتها

14 شباط / فبراير 2022 01:15

هنية
هنية

الدوحة – الرأي:

هنأ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، سماحة آية الله العظمى السيد على الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.

وقال هنية في برقية التهنئة إن "انتصار الثورة الإسلامية المباركة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة جسدت إنجازًا عظيمًا في المشروع الإسلامي المقاوم، وحصنًا منيعًا في وجه الإرهاب الصهيوأمريكي"، سائلًا المولى أن تُعاد هذه الذكرى على الجمهورية الإسلامية بوافر من الإنجازات والعطاءات في المجالات كافة.

وأضاف "إننا في حركة حماس ومن خلفنا الشعب الفلسطيني نشارككم الفخر والسرور بهذه المناسبة المجيدة، لنعبر عن عميق تقديرنا واعتزازنا بمواقفكم الرائدة والمشرفة في الوقوف مع شعبنا المقاوم وقضيتنا المقدسة العادلة، وما تقدمه الجمهورية الإسلامية من تضامن ودعم وإسناد لشعبنا الفلسطيني ومقاومته المجيدة".

كما هنأ هنية رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي بهذه المناسبة، وأعرب عن تطلعاته إلى تعزيز مواقف الجمهورية الإسلامية الرائدة في دعم الفلسطينيين ومشروع المقاومة في ظل التحديات المحدقة بالقضية.

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