تشييع جثمان الشهيد الفتى أبو صلاح في اليامون غرب جنين

جنين – الرأي:

شيعت جماهير غفيرة من بلدة اليامون غرب جنين، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الفتى محمد أكرم أبو صلاح (17 عاما) الذي استشهد الليلة الماضية، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام بلدة السيلة الحارثية.

وانطلقت مسيرة التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان في مدينة جنين وجابت شوارعها، باتجاه بلدة اليامون، مسقط رأس الشهيد، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، من قبل ذويه.

وجاب جثمان الشهيد الفتى أبو صلاح البلدة، ورفع المشيعون جثمان الشهيد الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، وسط ترديد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.