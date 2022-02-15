أوقاف رفح تكرم (17) حافظاً للقرآن الكريم من عائلة الشاعر

رفح- الرأي

كرمت مديرية أوقاف رفح حفظة القرآن الكريم من عائلة الشاعر بالمحافظة والبالغ عددهم (17) حافظاً، وذلك خلال حفل نظمته في ديوان العائلة بحضور ومشاركة مدير أوقاف رفح أ. محمد أبو عامر ورئيس قسم القرآن الكريم د. علي المنشاوي وعدد من رؤساء أقسام المديرية، وذوي المحتفى بهم.

وخلال كلمة له أكد أبو عامر على دور وزارة الأوقاف في تربية الأجيال على موائد القرآن، وغرس العقيدة السليمة في نفوسهم، وإعداد جيل النصر والتحرير بإذن الله، مثمناً جهود الحفاظ وأهليهم على هذا الانجاز المبارك، وكل من ساهم في هذا التتويج الذي يحبه الله ورسوله.

كما وأثنى على عائلة الشاعر واهتمامهم بالقرآن الكريم وتوجيه أبنائهم لحفظه وتعلمه لما له من فضل وأجر وثواب في الدنيا والآخرة، لافتاً إلى أن عائلة الشاعر من العائلات العريقة المشهود لها بالتزامها الديني والأخلاقي.

وفي كلمة العائلة قدم د. أنور الشاعر رئيس بلدية رفح السابق شكره لمديرية أوقاف رفح على جهودها المباركة في تحفيظ كتاب الله عز وجل والتي أسهمت بتخريج هذا العدد من الحفظة من العائلة، ودعمهم الكريم في إنجاح هذا الحفل القرآني المميز، واعداً بأن يكون في العام القادم ضعف عدد الحفظة عن هذا العام.

واختتم هذا اللقاء بتكريم مخاتير ووجهاء العائلة لاهتمامهم الكبير بتحفيظ القرآن الكريم وتعزيز هذه الثقافة بين أبناء العائلة.