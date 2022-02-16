تأجيل محاكمة الأسير محمد الحلبي للمرة 168

رام الله - الرأي:

أجّلت محكمة الاحتلال خلال جلستها أمس الثلاثاء محاكمة الأسير محمد خليل الحلبي (44 عامًا) من قطاع غزة إلى موعد غير محدد.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن هذه الجلسة رقم 168 التي تعقد للأسير الحلبي والذي يعتبر صاحب أطول محاكمة من ناحية العدد في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث أجلت أيضاً كما كان متوقعا دون تحديد موعد جديد، علما أنه موقوف منذ ما يقارب 6 سنوات في سجون الاحتلال.

وأشار إعلام الأسرى الى أن "الحلبي" أب لخمسة أطفال، ويعمل مديراً لمؤسسة الرؤية العالمية في قطاع غزة، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 15/6/2016 على حاجز بيت حانون، وتعرض في مركز تحقيق عسقلان الى تحقيقٍ قاسٍ ولتعذيب جسدي ونفسي، استمر لمدة (52) يومًا، وحُرم من لقاء محاميه، في محاولة للضغط عليه ونزع اعترافات منه.

وذكر أن مخابرات الاحتلال وجهت للأسير "الحلبي" تهمة تمويل الإرهاب وتحويل أموال لجهات خارجية من أموال المؤسسة التي يعمل بها، وقد طالبت عدة جهات دولية بالإفراج عنه، الا ان الاحتلال يصر على استمرار اعتقاله وتقديمه للمحاكم دون ان يثبت بحقه أي تهمه.