وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تمكين أو تعطيل وضع الطائرة على نظام Windows 10 وكالة الرأي الفلسطينية اختراق علمي مع اكتشاف مفتاح أساسي حول أصل الحياة! وكالة الرأي الفلسطينية تأجيل محاكمة الأسير محمد الحلبي للمرة 168 وكالة الرأي الفلسطينية سمكة من خلايا قلب الإنسان تسبح بفضل "نبضات القلب" وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 4 أسرى بكورونا في "رامون" وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 47 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء معتدلة نهاراً وباردة ليلاً وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تنظم لقاءً تفاعلياً مع السائقين بالنصيرات
أخبار » أخبار الأسرى

تأجيل محاكمة الأسير محمد الحلبي للمرة 168

16 شباط / فبراير 2022 08:31

الأسير محمد الحلبي
الأسير محمد الحلبي

رام الله - الرأي:

أجّلت محكمة الاحتلال خلال جلستها أمس الثلاثاء محاكمة الأسير محمد خليل الحلبي (44 عامًا) من قطاع غزة إلى موعد غير محدد.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن هذه الجلسة رقم 168 التي تعقد للأسير الحلبي والذي يعتبر صاحب أطول محاكمة من ناحية العدد في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث أجلت أيضاً كما كان متوقعا دون تحديد موعد جديد، علما أنه موقوف منذ ما يقارب 6 سنوات في سجون الاحتلال.

وأشار إعلام الأسرى الى أن "الحلبي" أب لخمسة أطفال، ويعمل مديراً لمؤسسة الرؤية العالمية في قطاع غزة، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 15/6/2016 على حاجز بيت حانون، وتعرض في مركز تحقيق عسقلان الى تحقيقٍ قاسٍ ولتعذيب جسدي ونفسي، استمر لمدة (52) يومًا، وحُرم من لقاء محاميه، في محاولة للضغط عليه ونزع اعترافات منه.

وذكر أن مخابرات الاحتلال وجهت للأسير "الحلبي" تهمة تمويل الإرهاب وتحويل أموال لجهات خارجية من أموال المؤسسة التي يعمل بها، وقد طالبت عدة جهات دولية بالإفراج عنه، الا ان الاحتلال يصر على استمرار اعتقاله وتقديمه للمحاكم دون ان يثبت بحقه أي تهمه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟