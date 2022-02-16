وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الطواقم الطبية تنقذ حياة رضيع تعرض لحروق بنسبة 50% وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعقد ورشة عمل حول تطوير خدمات الاستقبال وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2189) الاربعاء16 فبراير 2022 وكالة الرأي الفلسطينية شبكة إعلامية ألمانية تفصل صحفيَين فلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية وثيقة إسرائيلية تحذر من تفجر الأوضاع مطلع شهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة فلتر بالوسطى تنفذ درساً توضيحياً في مبحث العلوم وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف توزع (1000) غطاء شتوي على الأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية جمعية "العاد" تستولي على أرض لمقدسيين في سوان وكالة الرأي الفلسطينية غزة: 7 وفيات و1260 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يجري 435 عملية جراحية في المخ والأعصاب خلال 2021
أخبار » الأخبار الحكومية

الأوقاف توزع (1000) غطاء شتوي على الأسر الفقيرة

16 شباط / فبراير 2022 11:15

غزة- الرأي

وزعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية (1000) غطاء شتوي على الأسر المتعففة في محافظات قطاع غزة، بتكلفة (85.000) شيقل، بدعم كريم من مؤسسة ONE UMMAH – مكتب غزة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للتخفيف عن كاهل الأسر التي تعيش أوضاعاً وظروفاً صعبة.

بدوره أوضح مدير عام الإدارة العامة للجان الزكاة أ. أسامة اسليم أنَّ اللجان تعمل على قدم وساق لتحقيق رسالتها الإنسانية، منوهاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة التكافل الاجتماعي والتعاضد بين أفراد المجتمع الواحد خاصة في فصل الشتاء.

وأكد اسليم أن الإدارة العامة للزكاة ستستمر في أداء رسالتها لخدمة شرائح المجتمع الفلسطيني للمساهمة في تخفيف المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إدارته ستكثف جهودها وستواصل مساعيها لتقديم المزيد من المعونات والمساعدات من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

من جهته أكد منسق برامج جمعية ONE UMMAH في قطاع غزة أ. صالح الدوس أن مؤسسته تسعى دوماً لتعزيز مستوى الشراكة والتعاون مع الزكاة بالأوقاف لتنفيذ العديد من المشاريع النوعية التي تساهم في التخفيف عن المواطن الفقير في قطاع غزة، لافتاً إلى أن المؤسسة تثمن جهود الزكاة في آليات العمل المتبعة في جمع البيانات وتوزيع المساعدات وفق الحاجة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟