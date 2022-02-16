الأوقاف توزع (1000) غطاء شتوي على الأسر الفقيرة

غزة- الرأي

وزعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية (1000) غطاء شتوي على الأسر المتعففة في محافظات قطاع غزة، بتكلفة (85.000) شيقل، بدعم كريم من مؤسسة ONE UMMAH – مكتب غزة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للتخفيف عن كاهل الأسر التي تعيش أوضاعاً وظروفاً صعبة.

بدوره أوضح مدير عام الإدارة العامة للجان الزكاة أ. أسامة اسليم أنَّ اللجان تعمل على قدم وساق لتحقيق رسالتها الإنسانية، منوهاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة التكافل الاجتماعي والتعاضد بين أفراد المجتمع الواحد خاصة في فصل الشتاء.

وأكد اسليم أن الإدارة العامة للزكاة ستستمر في أداء رسالتها لخدمة شرائح المجتمع الفلسطيني للمساهمة في تخفيف المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إدارته ستكثف جهودها وستواصل مساعيها لتقديم المزيد من المعونات والمساعدات من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

من جهته أكد منسق برامج جمعية ONE UMMAH في قطاع غزة أ. صالح الدوس أن مؤسسته تسعى دوماً لتعزيز مستوى الشراكة والتعاون مع الزكاة بالأوقاف لتنفيذ العديد من المشاريع النوعية التي تساهم في التخفيف عن المواطن الفقير في قطاع غزة، لافتاً إلى أن المؤسسة تثمن جهود الزكاة في آليات العمل المتبعة في جمع البيانات وتوزيع المساعدات وفق الحاجة.