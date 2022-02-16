القسام يزف مجاهداً ارتقى إثر انهيار نفق للمقاومة

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أحد مجاهديها الذي ارتقى أثناء عمله في نفق للمقاومة.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري الشهيد القسامي/ محمد أشرف عابد (23 عاماً ) من رفح جنوب قطاع غزة، حيث ارتقى إلى العلا شهيداً اليوم الأربعاء، إثر انهيار نفق للمقاومة.

وقالت الكتائب في بيانها: "ليغادر دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك، نحسبه من الشهداء والله حسيبه ولا نزكيه على الله".

وأضافت: "ونسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءه، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله.".