تشييع جثمان الشهيد نهاد البرغوثي في كفر عين

رام الله – الرأي:

شيعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد نهاد أمين البرغوثي (20 عاما)، في قرية كفر عين، شمال غرب رام الله.

وانطلق موكب التشييع من أمام المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، إلى مسقط رأسه في كفرعين، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، ثم نقل الى مدرسة القرية للصلاة على الجثمان، قبل مواراته الثرى.

وندّد المشاركون في موكب التشييع بجرائم الاحتلال، ودعوا إلى مواصلة النضال، ورص الصفوف، وإنهاء الانقسام، لكي يتمكن شعبنا من التصدي لعدوان الاحتلال وجرائمه المتواصلة.

يذكر أن البرغوثي استشهد عصر أمس الثلاثاء، بعد إصابته بالرصاص الحي في البطن عند مدخل قرية النبي صالح، ونقل إلى المستشفى بحالة حرجة جدا، وأعلن الأطباء لاحقاً عن استشهاده متأثراً بإصابته.