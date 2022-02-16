المكتب الإعلامي الحكومي ينعى الزميل الصحفي غسان رضوان

غزة – الرأي:

نعى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الزميل الصحفي غسان رضوان، مدير عام المطبوعات والنشر وشؤون وسائل الإعلام في المكتب سابقاً.

وتوفي الزميل "رضوان" بعد معاناة مع المرض، تاركاً خلفه بصمة واضحة في المجال الإعلامي والصحفي، حيث يعتبر مؤسس ورئيس نادي الصحفي الصغير.

وكان الزميل غسان "أبو النور" قد شغل منصب رئيس ملتقى ضحايا الحرب، وحصل على لقب "رجل االإنسانية" من عدة مؤسسات أوروبية وعربية.

وعرف عنه جهده الكبير وعمله الدؤوب في احتضان أبناء ضحايا الحروب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال السنوات الماضية.

كما تولى الفقيد في إحدى فترات حياته منصب مدير إذاعة "الرأي" الحكومية.