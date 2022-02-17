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حماس: تصنيف استراليا الحركة تنظيماً إرهابياً انحياز للاحتلال

17 شباط / فبراير 2022 11:16

غزة- الرأي

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن تصنيف استراليا للحركة بإنها تنظيم إرهابي، انحياز واضح للاحتلال وروايته ويشجعه على الاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني.

واعتبر قاسم في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن قرار استراليا يتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن لشعبنا مقاومة الاحتلال، وحماس حركة تحرر وطني تقاوم الاحتلال وفق القوانين والقرارات الدولية والمواثيق الإنسانية.

وأكد أن من يجب أن يصنف إرهابياً هو الاحتلال الذي يتعمد استهداف الفلسطينيين في كل مكان وينتهك القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

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