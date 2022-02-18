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رونالدو يقترب من ارتداء شارة قيادة مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم

18 شباط / فبراير 2022 06:53

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كشف تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو من حمل شارة قيادة فريقه مانشستر يونايتد، بدلا من زميله المدافع هارى ماجواير، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن الألماني رالف رانجنيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، اجتمع مع رونالدو وماجواير، وتناقشوا حول إمكانية ارتداء النجم البرتغالى شارة قيادة الفريق حتى نهاية الموسم، لتخفيف الضغط الذى يتعرض له ماجواير بسبب تراجع مستواه.

وأضافت الصحيفة أن ماجواير متردد من الموافقة على هذا الأمر، خوفا من فقدان شارة القيادة بشكل دائم، حيث يشعر المدافع الأغلى في العالم، أنه أصبح مهمّشا في غرف الملابس بسبب تأثير رونالدو، ويعتقد بأنه بدأ يخسر احترام زملائه في الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني الألماني طلب من رونالدو أن يكون صاحب الدور الأكبر في توجيه اللاعبين الشباب في الفريق الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاحتكاكات مع مجواير، اللاعبون الأصغر سنًا في الفريق منقسمون بسبب هذا الوضع، حيث يرى بعضهم ضرورة استمرار الولاء لمجواير كقائد رغم الحضور الكبير لرونالدو في غرف الملابس.

وكان ماجواير انضم لصفوف مانشستر يونايتد في صفقة قياسية خلال صيف عام 2019، قادما من فريق ليستر سيتي، بقيمة 80 مليون إسترليني، جعلته المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وحصل ماجواير على شارة قيادة اليونايتد بعج 6 أشهر فقط من انضمامه للفريق، بعد رحيل القائد السابق أشلى يونج نحو فريق إنتر ميلان الإيطالي، في يناير من عام 2020.

وعاد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد خلال الصيف الماضى، قادما من يوفنتوس الإيطالي.   

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