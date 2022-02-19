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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية تغيير المتصفح الافتراضى على هاتفك الآيفون

19 شباط / فبراير 2022 09:12

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يعد متصفح سفاري من أبل أحد أكثر المتصفحات استخدامًا على مستوى العالم، حيث إنه أيضا المتصفح الافتراضي على كل أجهزة أبل، بما فى ذلك آيفون وiPad وiPod وMacs وغيرها. 
 
وعلى الرغم من أن أبل تطرح بانتظام ميزات وتحسينات جديدة للتطبيق من خلال التحديثات، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى بعض الميزات التي توفرها المتصفحات مثل Chrome و Opera و Firefox وغيرها.
 
وبينما قد تستخدم أى متصفح آخر على جهاز آيفون الخاص بك، إذا لم تقم بتعيينه كافتراضي ، فلا يزال يتعين عليك استخدام Safari عند الوصول إلى أى رابط من خلال رسالة أو أى تطبيق آخر، وإذا كنت تريد معرفة كيفية تغيير المتصفح الافتراضي على جهاز آيفون الخاص بك، فيمكنك اتباع هذه الخطوات..
 
1. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز أبل الخاص بك.
2. قم بالتمرير لأسفل وانقر على المتصفح الذى تريد تعيينه كافتراضى على جهازك.
3. اضغط على خيار تطبيق المتصفح الافتراضي.
4. حدد المتصفح الذي تريد استخدامه كمستعرض الويب الافتراضي الخاص بك.
5. يمكنك أيضًا تعيين Safari باعتباره المتصفح الافتراضي مرة أخرى بالانتقال إلى قسم تطبيق المتصفح الافتراضي.
 

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