أكثر من ألف مستوطن اقتحموا الأقصى الأسبوع الماضي

القدس المحتلة - الرأي:

وثّقت شبكة "القسطل" الإخبارية، اقتحام أكثر من ألف مستوطن المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت في تقريرها الأسبوعي أن عناصر من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة التابعة لها سمحت لـ 1,243 مستوطناً باقتحام المسجد الأقصى، من الأحد الماضي وحتى الخميس (13-17 شباط/فبراير).

كما أدى المستوطنون صلوات وطقوس تلمودية عند المنطقة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة، ونفذوا جولات استفزازية في الباحات.

وبيّنت أن هذه الاقتحامات كانت تتم من "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة شرطة الاحتلال بشكل كامل، وحتى "باب السلسلة" الذي يشهد صلوات للمستوطنين والغناء، وانتهاكاً لحرمة المسجد الأقصى.