غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2192) الأحد 20/2/2022

أخبار فلسطينية﻿

قيادية فلسطينية: السلطة لا تستطيع التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية: غياب العقوبات الدولية يشجع إسرائيل على استكمال تنفيذ مشروعها الاستعماري

أخبار إسرائيلية

اتهامات لنتنياهو بـ«التحريض} على توسيع مشاريع الاستيطان

نائبة إسرائيلية تتحدث عن تقدم في مفاوضات صفقة تبادل مع «حماس»

أكثر من 12 ألف إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

شاكيد تدرس منع دخول نشطاء منظمة العفو الدولية إلى إسرائيل

الخارجية الإسرائيلية: التصعيد في أوكرانيا يمكن أن يكون سريعا وصعبا

اخبار دولية

متحدث الأمم المتحدة لـ”القدس العربي”: إخلاء المنازل من سكانها في حي الشيخ جراح انتهاك للقانون الدولي الإنساني

أخبار عربية

رئيس مجلس الشورى يؤكد موقف قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال الضفة- (فيديو)

لجنة فلسطينية شكلتها منظمة التحرير للاتصال مع الأطراف الدولية تبدأ أعمالها السبت

حماس ترحب بقرار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا حول معاداة السامية

الشرق الأوسط

الفلسطينيون يرحبون بحكم يفرّق بين الصهيونية واليهود

الاهرام المصرية

قيادي فلسطيني يثمن "بيان رباعية ميونيخ" وفتح مسار المفاوضات على أساس الشرعية الدولية

الشروق المصرية

لجنة فلسطينية شكلتها منظمة التحرير للاتصال مع الأطراف الدولية تبدأ أعمالها اليوم

الغد الأردنية

“غضب فلسطيني” اليوم ضد التهويد وهدم منازل المقدسييّن

الشرق القطرية

إصابة 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

اعتقال شابين من بيت لحم

بلدية الاحتلال ترفض الكشف عن حجم موازنة هدم المنازل وحجم الضرائب التي تجبيها وما تنفقه في القدس الشرقية

بعد تدمير منزل أسرتها .. الطفلة ميار جرادات: الهدم لن يهدمنا والاحتلال لن يهزمنا

جامعة النجاح تحرز مركزاً متقدماً في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الشابة 2022

لن نصبر على اختطاف منظمة التحرير.. الحية: على الاحتلال أن يختار ما بين النار أو السلام

توتر في الشيخ جراح مع استمرار اعتداءات الاحتلال

شاهد بالصور.. هكذا يعيش الأسير الزبيدي في زنزانته !

الشيخ يثمن جهود “رباعية ميونخ” ودولة قطر

إصابة مواطنين جراء انهيار جدار في دير سامت

الحياة الجديدة

تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات والاعتداء على الشبان بالقدس

التحقيق بوفاة شاب في جنين

تظاهرة وطنية ترفض الاعتداء على عائلة نصار في نحالين

الشيخ يثمن بيان رباعية ميونخ

تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات والاعتداء على الشبان بالقدس

فلسطين تشارك باجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية في بغداد

شؤون اللاجئين" في منظمة التحرير تنهي مشروع تطوير شبكة مياه في مخيم عين الحلوة

جريدة الأيام

الاحتلال يضيق الخناق ويعتدي على أهالي الشيخ جراح

مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تطالب بوقف الإجراءات المقوضة لحل الدولتين

هكذا يعيش الأسير الزبيدي في زنزانته!

عضو كنيست: تقدُّم في المفاوضات لإتمام صفقة أسرى

القطاع: مصرع شاب بصعقة كهربائية وطفل في حادث

الكشف عن ضحايا جدد لـبرنامج "بيغاسوس" التجسسي في دولة خليجية

غزة: غزارة الأمطار واستقرار الطقس يبشران بموسم عسل وفير

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين جنوب بيت لحم

فلسطين اليوم

سما نيوز

هل يينصب الاحتلال الحواجز عند باب العامود في شهر رمضان ؟

حماس تعقب على حديث "مواتي" حول التقدم في المفاوضات لإتمام صفقة الأسرى

ما حقيقة تعيين روحي فتوح أبناءه بعدة مناصب ؟

الحية: ما حدث قبل عام في "سيف القدس" قد يعود في أي لحظة

يديعوت: هكذا يعيش الأسير الزبيدي في زنزانته! (صور)

فوز محمد عرفة بمنصب نقيب المهندسين في قطاع غزة

إصابة مواطنين جراء انهيار جدار في دير سامت

عرب 48

الأسرى الفلسطينيون يغلقون كافة الأقسام في سجون الاحتلال

إصابة طفل دهسه مستوطن شرق قلقيلية

الصحة الفلسطينية: 19 وفاة بكورونا و1,255 إصابة جديدة

وكالة وفا

الاحتلال يعتقل شابين من بيت فجار

الشرطة والنيابة العامة تحققان بظروف وفاة شاب ...

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