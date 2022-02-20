النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2192) الأحد 20/2/2022
أخبار فلسطينية
الحية: شعبنا ذاهب لأكبر تجمع فلسطيني لاسترجاع منظمة التحرير من خاطفيها
قيادية فلسطينية: السلطة لا تستطيع التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل
"حماس": منظمة التحرير تتعرض لعملية تقزيم وتدمير حقيقية
الخارجية الفلسطينية: غياب العقوبات الدولية يشجع إسرائيل على استكمال تنفيذ مشروعها الاستعماري
أخبار إسرائيلية
اتهامات لنتنياهو بـ«التحريض} على توسيع مشاريع الاستيطان
نائبة إسرائيلية تتحدث عن تقدم في مفاوضات صفقة تبادل مع «حماس»
أكثر من 12 ألف إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل
شاكيد تدرس منع دخول نشطاء منظمة العفو الدولية إلى إسرائيل
الخارجية الإسرائيلية: التصعيد في أوكرانيا يمكن أن يكون سريعا وصعبا
اخبار دولية
متحدث الأمم المتحدة لـ”القدس العربي”: إخلاء المنازل من سكانها في حي الشيخ جراح انتهاك للقانون الدولي الإنساني
"أكسيوس": مسؤولون إسرائيليون يرون أن التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني "بات قريبا"
أخبار عربية
رئيس مجلس الشورى يؤكد موقف قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية
"البرلماني العربي" يتبنى قرارات داعمة لشعبنا لإنهاء الاحتلال
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال الضفة- (فيديو)
لجنة فلسطينية شكلتها منظمة التحرير للاتصال مع الأطراف الدولية تبدأ أعمالها السبت
حماس ترحب بقرار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا حول معاداة السامية
الشرق الأوسط
الفلسطينيون يرحبون بحكم يفرّق بين الصهيونية واليهود
إسرائيل تواصل إحكام قبضتها على «الشيخ جراح»
الاهرام المصرية
قيادي فلسطيني يثمن "بيان رباعية ميونيخ" وفتح مسار المفاوضات على أساس الشرعية الدولية
الشروق المصرية
لجنة فلسطينية شكلتها منظمة التحرير للاتصال مع الأطراف الدولية تبدأ أعمالها اليوم
الغد الأردنية
“غضب فلسطيني” اليوم ضد التهويد وهدم منازل المقدسييّن
الشرق القطرية
إصابة 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية
قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين بالضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
نقيب المهندسين المنتخب: سنعزز العمل الديمقراطي ونبقى أوفياء للجميع
وفد نسائي من "حماس" يزور عائلة المحرر بشكار في مخيم عسكر
جرار: السلطة لن تكون قادرة على التحلل من التزامات الاحتلال
الأوقاف: أولى رحلات العمرة ستنطلق من غزة في مارس
بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الإثنين 21 فبراير
"حزب الله": تراكم قوتنا سيفرض على (إسرائيل) الاندحار عن لبنان
4 دول "قلقة" من اعتداءات الاحتلال بالقدس وتدعو لاحترام حقوق أهالي الشيخ جراح
"أونروا": 19 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا في الأردن
القدس المحلية
اعتقال شابين من بيت لحم
بلدية الاحتلال ترفض الكشف عن حجم موازنة هدم المنازل وحجم الضرائب التي تجبيها وما تنفقه في القدس الشرقية
بعد تدمير منزل أسرتها .. الطفلة ميار جرادات: الهدم لن يهدمنا والاحتلال لن يهزمنا
جامعة النجاح تحرز مركزاً متقدماً في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الشابة 2022
لن نصبر على اختطاف منظمة التحرير.. الحية: على الاحتلال أن يختار ما بين النار أو السلام
توتر في الشيخ جراح مع استمرار اعتداءات الاحتلال
شاهد بالصور.. هكذا يعيش الأسير الزبيدي في زنزانته!
الشيخ يثمن جهود “رباعية ميونخ” ودولة قطر
إصابة مواطنين جراء انهيار جدار في دير سامت
الحياة الجديدة
الأسرى يغلقون كافة الأقسام في السجون
تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات والاعتداء على الشبان بالقدس
تظاهرة وطنية ترفض الاعتداء على عائلة نصار في نحالين
تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات والاعتداء على الشبان بالقدس
فلسطين تشارك باجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية في بغداد
شؤون اللاجئين" في منظمة التحرير تنهي مشروع تطوير شبكة مياه في مخيم عين الحلوة
جريدة الأيام
الاحتلال يضيق الخناق ويعتدي على أهالي الشيخ جراح
مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تطالب بوقف الإجراءات المقوضة لحل الدولتين
هكذا يعيش الأسير الزبيدي في زنزانته!
عضو كنيست: تقدُّم في المفاوضات لإتمام صفقة أسرى
القطاع: مصرع شاب بصعقة كهربائية وطفل في حادث
الكشف عن ضحايا جدد لـبرنامج "بيغاسوس" التجسسي في دولة خليجية
غزة: غزارة الأمطار واستقرار الطقس يبشران بموسم عسل وفير
وكالة صفا
الاحتلال يعيق تحركات المواطنين جنوب جنين
الاحتلال يستهدف الناشط أبو الحمص والمتضامنين بالشيخ جراح
فوز قائمة "القدس" بانتخابات نقابة المهندسين في قطاع غزة
بالصور "المجاهدين" تنفذ مناورة بذكرى انطلاقتها
قائمتا "صوت الناس" و"الحرية والكرامة" تندمجان بقائمة واحدة
اللجنة القانونية في "التشريعي" تثمّن قرار المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا
حزب الشعب يرحب بقرار المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا
"مجلس العلاقات" يستنكر منع الاحتلال دخول لجنة تحقيق في العدوان على غزة
الشعبية تثمن قرار جنوب أفريقيا بشأن معاداة الصهيونية
"فدا" يطالب عباس بالتراجع عن قرار ينتقص من المنظمة
حملة المقاطعة -فلسطين تطلق نشرة تثقيفية عن "الديانة الإبراهيمية"
20 عامًا على قتل 6 جنود إسرائيليين بـ"عين عريك" من مسافة صفر
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يعتقل أسيرين محررين جنوب بيت لحم
الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 51
فوز "قائمة القدس" بانتخابات نقابة المهندسين في قطاع غزة
الجرائم الالكترونية بالشرطة تُنجز قضية نصب بـ"10" آلاف شيكل
الداخلية تنشر كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح
وزارة الأوقاف تُعلن عن آخر مستجدات موسم العمرة لهذا العام
الأسرى يغلقون كافة الأقسام في سجون الاحتلال
فلسطين اليوم
بالصور.. تفاصيل الأسير زكريا الزبيدي في زنزانته وبماذا يلقبه الاحتلال
إطلاق نار يستهدف بؤرة "أفيتار" على جبل صبيح
قناة عبرية تكشف عن خطأ فادح أثناء دخول طائرة "حزب الله" للجليل
الأسيران أحمد مرشود وعمر أبو الرب يدخلان أعوامًا جديدة في الأسر
الاحتلال يعتقل شابين من بيت فجار
الشرطة تحقق بظروف وفاة شاب في جنين
الاتحاد الاسلامي يهنئ الفائزين في انتخابات نقابة المهندسين
بالصور كتائب المجاهدين تطلق مناورات "الوعد المفعول4"
كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح البري الاثنين المقبل
ناجي سرحان: "قائمة القدس" تكتسح 90% من اصوات الناخبين في انتخابات نقابة المهندسين
سما نيوز
هل يينصب الاحتلال الحواجز عند باب العامود في شهر رمضان ؟
حماس تعقب على حديث "مواتي" حول التقدم في المفاوضات لإتمام صفقة الأسرى
ما حقيقة تعيين روحي فتوح أبناءه بعدة مناصب ؟
الحية: ما حدث قبل عام في "سيف القدس" قد يعود في أي لحظة
يديعوت: هكذا يعيش الأسير الزبيدي في زنزانته! (صور)
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- 19 شباط (فبراير)
- 2002م قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر لحركة حماس في مخيم جباليا بطائرات الأباتشي الإسرائيلية مما أدى إلى استشهاد إياد أبو صفية ومحمد حمدان.
- 1986م تجميد العلاقات بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.
- 1968م إسرائيل تبلغ مجلس الأمن الدولي رسميا رفضها الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وهي القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية