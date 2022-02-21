ريال مدريد يرسم خطة مستقبلية “صادمة” لجماهيره!

ذكرت مصادر صحافية إسبانية، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لا ينوي ولا حتى يدرس فكرة القيام بثورة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، رغم الضغط الإعلامي ومطالب الجماهيري المستمرة، بتحسين مستوى جودة الفريق، خاصة بعد الظهور المخيب للآمال في أول اختبار حقيقي أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وعلمت صحيفة “ماركا” من مصادرها، أن إدارة النادي الميرينغي لا تخطط لإبرام صفقات نارية على المدى القريب، لافتة إلى وجود اتفاق مسبق مع المدرب كارلو أنشيلوتي، بالاكتفاء بالتوقيع مع السوبر ستار كيليان مبابي فقط، وربما يتبعه الوحش الاسكندينافي إيرلينغ براوت هالاند، حال نجح النادي في خطفه قبل عمالقة وأثرياء القارة العجوز.

وأوضح المصدر، أن النية داخل غرفة صناعة القرار في “سانتياغو بيرنابيو”، هي الإبقاء على العمود الفقري لمشروع ميستر كارليتو، والإشارة إلى الأسماء التي يبني عليها المدرب الإيطالي تشكيلته الأساسية، كحامي العرين تيبو كورتوا وقلبي الدفاع إيدير ميليتاو وديفيد آلابا، ونفس الأمر بالنسبة لثلاثي الوسط كاسيميرو، توني كروس ولوكا مودريتش، وكذا كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور في الهجوم، ما سيجعل الإدارة تربط الصفقات المحتملة بجانب مبابي، على مستقبل الفائضين عن حاجة المدرب والعائد المادي من بيعهم.

وفي الختام، قالت الصحيفة المقربة من بيريز، إن إدارة الريال لم ولن تتأثر بالضغوط الهائلة التي أعقبت الهزيمة أمام “بي إس جي”، لما لدى المسؤولين وفي مقدمتهم الرئيس من خبرة وتمرس على التعامل مع هكذا ظروف، بامتصاص واحتواء غضب الرأي العام بعد كل انتكاسة، وفي الأخير لا يطبق سوى سياسته، بالتعاقد مع لاعب أو اثنين بحد أقصى، عكس سياسته القديمة، التي توقفت بعد ميركاتو 2009 التاريخي، حين جلب الثلاثي كريستيانو رونالدو، ريكاردو كاكا وكريم بنزيما وأسماء أخرى كسرت حاجز الربع مليار يورو، كرقم مرعب آنذاك قبل التضخم الوحشي في أسعار اللاعبين.

وتسابق الجمهور المدريدي في توجيه الانتقادات اللاذعة لإدارة النادي والمدرب كارلو أنشيلوتي، بسبب أداء الفريق الباهت في مباراة ذهاب دور ثمن النهائي لدوري الأبطال، التي خسرها الملكي خارج قواعده بهدف نظيف، سجله كيليان مبابي في الوقت المحتسب بدل من الضائع، وهو ما فتح المجال لإحياء الأصوات المعارضة لسياسة بيريز التقشفية، مطالبين بالارتقاء بمستوى جودة الفريق، وذلك بالاستغناء عن نصف التشكيل الأساسي، واستبداله بصفقات من الوزن الثقيل، إذا ظهر بنفس الصورة البائسة أمام فريق الأحلام في إياب “سانتياغو بيرنابيو” الشهر المقبل.