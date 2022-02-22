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استخلاص مادة من النباتات الاستوائية لعلاج السرطان

22 شباط / فبراير 2022 08:19

استخلاص مادة من النباتات الاستوائية لعلاج السرطان
استخلاص مادة من النباتات الاستوائية لعلاج السرطان

تمكن علماء الجامعة الوطنية للبحوث والتكنولوجيا في روسيا، ضمن فريق علماء دولي من تركيب مادة جديدة لها خصائص مضادة للبكتيريا والسرطان.

وتشير مجلة Materials Chemistry and Physics، إلى أنه وفقا للباحثين هذه مادة واعدة لاستخدامها في الطب الحيوي.

وتضيف، ابتكر علماء الجامعة تكنولوجيا للحصول على دقائق أكسيد الزنك النانوية، المادة الفريدة غير السامة، التي لها نشاط تحفيزي ضوئي عال ومضادة للأكسدة. وقد اختبرها العلماء ضد أنواع مختلفة من البكتيريا المرضية، مثل بكتيريا المكورات العنقودية إيجابية الغرام، كما درسوا، باستخدام اختبارات قياس الألوان لتقييم النشاط الأيضي للخلايا، نشاط العصي النانوية المُصنَّعة المضاد للسرطان.

وقد استخدم الباحثون مركبات كيميائية نباتية مستخلصة من أوراق أشجار مانيلكارا (Manilkara littoralis) العالية، الدائمة الخضرة، التي تنتشر في الغابات الاستوائية.

ويشير الباحث يفغيني كوليسنيكوف من الجامعة ، إلى أنهم استخدموا مستخلص من الأوراق الفتية لهذه الأشجار جمعوها في جزيرتي Andaman و Nicobar الهندية كعامل استقرار للحصول على عصي أكسيد الزنك النانوي، حيث عمل كعامل أكسدة في تحلل الأسيتات. ونتيجة لذلك ، تمكنوا من تطوير طريقة بديلة للحصول على الأدوية المضادة للسرطان والبكتيريا.

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