النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2194)  الثلاثاء   22/2/2022

1992م مقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين إثر قيام شاب من قلقيلية بمهاجمتهم بسكين في كفار سابا، حيث قام بالهجوم يوسف محمود داود 20 عاماً من قلقيلية.

1948م عدة عمليات جريئة تنفذها قوات الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني أدت إلى نسف عدد من البنايات في شارع يهودا وأسفرت عن مقتل 57 وجرح أكثر من 100 من اليهود.