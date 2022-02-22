النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2194) الثلاثاء 22/2/2022
أخبار فلسطينية
حماس” تدين مخططًا إسرائيليًا لمصادرة أراضٍ بالقدس
الدعليس: وضعنا خطة لتعزيز صمود أبناء شعبنا خلال 2022
مخاوف فلسطينية من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على التحركات الهادفة لعقد اجتماع الرباعية والمؤتمر الدولي للسلام
19 حالة وفاة و2371 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين
اشتية: الجزائر تستضيف اجتماعات لبحث الانقسام الفلسطيني
فلسطين تتهم إسرائيل بممارسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي في القدس
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يتدخل لوقف تحقيق تلفزيوني عن غراميات رئيس {الموساد}
الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج بيجاسوس للتجسس
وثائق إسرائيلية: الموساد فكّر فى تجنيد هيكل وفشل
بنك إسرائيل يعتزم زيادة أسعار الفائدة تدريجيا خلال الشهور المقبلة
اخبار دولية
منظمة أميركية تطالب بتحرك سياسي اقتصادي لمواجهة الفصل العنصري
أكثر من 100 مؤسسة أوروبية تطلق حملة لوقف التعامل مع المستوطنات
أخبار عربية
اتفاقية تجارية بين المغرب وإسرائيل لتسهيل الاستثمارات
السعودية: اندماج إسرائيل في المنطقة سيفيد الجميع.. وحل القضية الفلسطينية شرطنا للتقارب معها
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
وصول 75 مهاجرا جديدا من أوكرانيا إلى فلسطين المحتلة على خلفية الأزمة مع روسيا
صلاة تلمودية لمستوطنين تحرم 900 طالب من تعليمهم ومواجهات مع الاحتلال تصيب العشرات منهم بالاختناق
قوات الاحتلال تعتدي على فتى فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في حي الشيخ جراح- (فيديو)
الأوضاع تغلي مع استمرار “انتفاضة السجون”.. والأسرى يرفضون “الفحص الأمني”
الشرق الأوسط
أشتية: الفصائل الفلسطينية تعود للجزائر الأسبوع المقبل
الاهرام المصرية
إسرائيل تسعى لاتفاق مع واشنطن لمعالجة مخاوفها من «النووي» الإيراني
الفلسطينيون يطالبون بمحاسبة إسرائيل
الشروق المصرية
فتح ترحب بالحملة الأوروبية لوقف التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية
رئيس وزراء فلسطين لوفد الكونجرس الأمريكي: الفراغ السياسي سينتج عنه انفجار ميداني
أشتية: فصائل فلسطينية تتوجه الأسبوع المقبل للجزائر في إطار جهود إنجاز الوحدة الوطنية
القوات الإسرائيلية تعتقل 24 فلسطينيا من محافظتي رام الله والخليل
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يُشيد بموقف الاتحاد البرلماني العربي الداعم للقضية الفلسطينية
الغد الأردنية
السلاح الإسرائيلي ليس دوما في أياد طيبة
الاحتلال يهدد الوجود المسيحي بالقدس ويستهدف أملاكه
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى
الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين في القدس والضفة
الشرق القطرية
إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
جبارين: لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بالأسرى
الحركة الأسيرة تحذر: قمع الأسرى في "نفحة" تجاوز للخطوط الحمراء
إصابة شابين باعتداء مستوطنين على مركبتهما قرب رام الله
وفاة شاب طعنا في غزة والشرطة تفتح تحقيقا
أبو شرخ يكشف مستجدات قمع الاحتلال أسرى "نفحة"
"القدس الدولية" تدعو إلى مشاركة فاعلة في أسبوع القدس العالمي
حماس: اعتقال عمارنة "جريمة صهيونية" لوأد تطوير العلاقات الوطنية
لن ترهب شعبنا.. حماس تدين تجريف الاحتلال لأراضي النقب
نادي الأسير يحذر من عملية قمع واسعة في سجن "نفحة"
القدس المحلية
عوض الله: فلسطين ستقدم مشاريع قرارات إلى دورة مجلس حقوق الانسان القادمة
المرضى على قوائم الموت.. متحدث باسم الأسرى لـ “القدس”: ماضون بخطوات تصعيدية
الاحتلال يفرج عن 19 مستوطنًا هاجموا بلدة حوارة
تيسير خالد : الشيخ جراح ليس دفيئة لشرور بن غفير والصهيونية الدينية
مستوطنون يقتحمون الخربة الأثرية في تقوع
معتقل منذ 37 عامًا.. أوضاع صحية صعبة يعيشها الأسير محمد الطوس
غزة: وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال
اكتشاف 25 قبرا تعود للعصر الروماني في شمال قطاع غزة
صحة غزة تقرر عودة العمل بإجراءات العمليات المجدولة في المستشفيات
الحياة الجديدة
قوات الاحتلال تطلق النار والغاز تجاه مواطنين شرق خان يونس
قوات القمع تعتدي على الأسرى في قسم 10 بسجن "نفحة"
بشاعة الاحتلال تحارب متلازمة الجمال
الاحتلال يحكم على مدرس من جنين بالسجن 6 أشهر إداريا
جريدة الأيام
إصابات جراء اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الأهالي والمتضامنين في الشيخ...
الاحتلال يشن حملة اعتقال وهدم وإخطار اللبن الشرقية تتصدى مجدداً للمستوطنين
تقارير: موجة هروب كبيرة لضباط وجنود إسرائيليين من وحدة "اليسام" الخاصة
الديوان الملكي الأردني: التسريبات عن حسابات الملك في سويسرا "مضللة"
السعودية: التطبيع مع إسرائيل مشروط بإقامة الدولة الفلسطينية
الفدائي" في التصنيف الأول والتصفيات تقام بنظام التجمع في حزيران المقبل
الليكود" في طريق "التفكُّك": بوادر انشقاقات
وكالة صفا
اعتقالات ومواجهات واقتحام عشرات المنازل بمخيم الجلزون
إصابة شابين باعتداءات للمستوطنين شمال غرب رام الله
"حشد": سحب الجواز الدبلوماسي من القدوة "انتقام سياسي"
الشعبية تتبرأ من بيان اجتماع رام الله الموقّع باسم "القيادة الوطنية الموحّدة"
تعرف على قرارات الحكومة في جلستها الأسبوعية برام الله
حماس: استهداف الممتلكات المسيحية بالقدس "تصعيد خطير"
حماس تدين تجريف الاحتلال أراضي الفلسطينيين في النقب
حماس: اعتقال القيادي عمارنة جريمة تهدف لتغييب العمل المشترك
"حماية" يدين اقتحام مستوطنين قرية اللبن
"حقوق المواطن" تُطالب الاحتلال بإعادة 53 مليون شيكل لفلسطينيين
الاحتلال يمنع مقدسيين من السفر خارج البلاد
وكالة الرأي الفلسطينية
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء
حماس تُدين تجريف الاحتلال للأراضي الزراعية في النقب
حماس تدين استهداف الاحتلال للكنائس والممتلكات المسيحية بالقدس
إصابات في اعتداءات للاحتلال على أهالي الشيخ جراح
نادي الأسير يحذر من عملية قمع واسعة في سجن نفحة
بن غفير" ينصب خيمتين استفزازيتين في الشيخ جراح
مستوطنون يشقون طريقاً استيطانياً ويجرفون أراضي جنوب نابلس
فلسطين اليوم
القدوة يعلق على قرار السلطة سحب جواز سفره الدبلوماسي
مسؤول بوزارة التعليم : ندرس اقتراح ان يكون الحذف للثانوية العامة من الجزء الاخير بالمنهج
53 يوماً على مقاطعة المعتقلين الاداريين لمحاكم الاحتلال
الاحتلال يستهدف المزارعين وصيادي العصافير شرق خان يونس
إصابة الأسير المحرر بسام ابو عكر بحادث دهس في بيت لحم
طعن السجان "الإسرائيلي"... طلقة صاعقة أشعلت السجون ودعمت خطوات التصعيد
"حشد" تطالب السلطة بالتراجع الفوري عن قرار سحب جواز القدوة الدبلوماسي
مسؤول بحريني: "جهاز الموساد "موجود في البحرين وحاضر في المنطقة
الشعبيّة: بيان اجتماع رام الله الموقّع باسم القيادة الوطنية الموحّدة لا يمثلنا
السجون تأخذ منحى التصعيد..وتحذيرات من محاولات قمع واسعة للأسرى
سما نيوز
بوتين يعلن رسميا اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا
مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية..عطلة رسمية الاثنين المقبل
الرئيس عباس يسحب الجواز الدبلوماسي من ناصر القدوة
الكشف عن هوية منفذ عملية سجن "نفحة"..تجميد العمل التنظيمي في كافة قلاع الأسر
شرطة الاحتلال تبرىء حمارا من التسبب بقتل فتى في النقب
استشهد بالسجن.. قرار بتسليم جثمان الشهيد جميل التميمي
إصابة شابين باعتداء مستوطنين على مركبتهما قرب رام الله
"إسرائيل" تنقل نشاط سفارتها من كييف إلى غربي أوكرانيا
الاحتلال يحكم على مدرس من جنين بالسجن 6 أشهر إداريا
عرب 48
اعتقالات بالضفة وإصابات باعتداءات للمستوطنين
الشيخ جراح: الاحتلال يعتدي على مصاب بمتلازمة "داون"
عبّاس يسحب الجواز الدبلوماسي من ناصر القدوة
حكومة غزة: نعمل على توفير 30 ألف تصريح عمل داخل إسرائيل
حملة أوروبية لوقف التعامل التجاري مع المستوطنات
وكالة وفا
الاحتلال يفتش منزل مواطن من طوباس
اصابات بالاختناق في اللبن الشرقية ومستوطنون ي ...
قوات القمع تعتدي على الأسرى في قسم 10 بسجن "ن ...
جنين: تواصل الفعاليات المطالبة بتسليم جثامين ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 22 شباط (فبراير)
- 2004م عملية استشهادية في مدينة القدس المحتلة في حافلة إسرائيلية يوجد فيها مستوطنون متطرفون وقد اعترف العدو بمقتل 9 وإصابة 50 منهم 10 في حالة خطيرة جدا، وقد تبنت كتائب الأقصى العملية ومنفذها يدعى "محمد خليل الزعول".
- 1992م مقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين إثر قيام شاب من قلقيلية بمهاجمتهم بسكين في كفار سابا، حيث قام بالهجوم يوسف محمود داود 20 عاماً من قلقيلية.
- 1973م مقاتلات إسرائيلية تسقط طائرة مدنية ليبية وتقتل 108 أشخاص كانوا على متنها.
- 1969م تأسيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بزعامة نايف حواتمة (ولد عام 1935). تعتبر الفصيل الثالث في منظمة التحرير الفلسطينية، وقد انشقت عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
- 1958م إعلان الوحدة بين مصر وسورية وقيام دولة الجمهورية العربية المتحدة.
- 1948م عدة عمليات جريئة تنفذها قوات الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني أدت إلى نسف عدد من البنايات في شارع يهودا وأسفرت عن مقتل 57 وجرح أكثر من 100 من اليهود.
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