تفاحة الموت: الشجرة الأخطر في العالم

ذهبت اختصاصية الأشعة نيكولا ستريكلاند لقضاء عطلة في جزيرة توباغو الكاريبية في عام 1999، وتوصف الجزيرة بأنها جنة استوائية مليئة بالشواطئ المثالية المهجورة.

أخط حول العالمر شجرة

وخلال أول أيام عطلتها، انطلقت للبحث عن صدف وشعاب مرجانية في الرمال البيضاء، ولكن سرعان ما جرت الأمور نحو السوء. حيث عثرت ستريكلاند وصديقتها على بعض الفاكهة الخضراء ذات الرائحة الحلوة، التي تشبه إلى حد كبير السلطعون الصغير، متناثرة بين جوز الهند والمانغو على الشاطئ.

وبمجرد مرور لحظات قليلة على تتناولهن قضمة من تلك الفاكهة، اختفت النكهة الحلوة اللطيفة وطغت رائحة الفلفل مع الشعور بالحرقان، مع ضيق شديد في الحلق، الذي أصبح سيئا تدريجيا، دون القدرة على ابتلاعها.

وكتبت إيلا ديفيز لـ"بي بي سي": "التهديد الحقيقي بالقتل يأتي من تناول الفاكهة المستديرة الصغيرة، التي تؤدي إلى الوفاة بسبب التعرض إلى القيء الشديد والإسهال وجفاف الجسم إلى درجة اللاعودة".

وفي عام 2000، تمكنت ستريكلاند من نشر رسالة في المجلة الطبية البريطانية تصف أعراضها بالتفصيل، فمن حسن حظها أنها عاشت هي وصديقتها لتروي القصة، لأنهن لم يأكلن سوى كمية ضئيلة من تفاحة الموت.

ولم تهدأ الآلام إلا بعد مرور وقت استغرق أكثر من ثماني ساعات حيث ارتشفن بحرص بينا كولادا والحليب واستمر السم في التغلغل في العقد الليمفاوية على أعناقهن، ما تسبب في زيادة الألم. ووفقا ل"ساينس آلرت" تنتمي الفاكهة المعنية إلى شجرة المانشينيل (Hippomane mancinella)، والتي يطلق عليها أحيانا اسم "تفاحة الشاطئ" أو "الجوافة السامة".

ويعود موطنها الأصلي إلى الأجزاء الاستوائية من جنوب أمريكا الشمالية، وكذلك أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وأجزاء من شمال أمريكا الجنوبية. ويطلق على النبات اسما آخر باللغة الإسبانية، arbol de la muerte، والذي يعني حرفيا "شجرة الموت".

ووفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن شجرة المانشينيل هي في الواقع أخطر شجرة في العالم. أوضح معهد فلوريدا للأغذية والعلوم الزراعية، فإن جميع أجزاء manchineel شديدة السمية، و"التفاعل مع أي جزء من هذه الشجرة وابتلاعها قد يكون مميتا".

وينتمي Manchineel إلى جنس Euphorbia الكبير والمتنوع، وتنتج الشجرة نسغا كثيفا حليبيا يخرج من كل شيء - اللحاء والأوراق وحتى الفاكهة - ويمكن أن تسبب بثورا شديدة تشبه الحروق إذا لامست الجلد.

وذلك لأن العصارة تحتوي على مجموعة من السموم. ويُعتقد أن ردود الفعل الأكثر خطورة تأتي من phorbol، وهو مركب عضوي ينتمي إلى عائلة diterpene من الإسترات. ونظرا لأن phorbol قابل للذوبان في الماء بدرجة عالية، فأنت لا تريد حتى أن تقف تحت مانشينيل عندما تمطر - لا يزال بإمكان قطرات المطر التي تحمل النسغ المخفف، أن تحرق بشرتك بشدة.

ويُرسم صليب أحمر أو حلقة حمراء من الطلاء أو حتى أقرانها بعلامات تحذير صريحة في بعض أجزاء النطاق الطبيعي للشجرة. ولا يمكن للبشر إزالة الأشجار، حيث أنها في الواقع تلعب دورا مهما في الأنظمة البيئية المحلية - كشجيرة كبيرة، تنمو manchineel في غابة كثيفة توفر مصدات رياح ممتازة، مع حماية ضد تآكل السواحل على شواطئ أمريكا الوسطى.

ونشرت تقارير عدة عن حالات شديدة من التهاب العين وحتى العمى المؤقت الناجم عن دخان حرق خشب المانشينيل - ناهيك عن آثار استنشاق المادة.

ومع ذلك، يستخدم النجارين الكاريبيين خشب المانشينيل في الأثاث لعدة قرون، بعد قطعه بعناية وتجفيفه في الشمس لتحييد النسغ السام.