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جهاز فني جديد لاتحاد خانيونس

25 شباط / فبراير 2022 05:47

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كشف نادي اتحاد خانيونس عن تشكيل جهاز فني جديد لقيادة فريق كرة القدم الأول، بدءا من الدور الثاني للدوري الممتاز، والمقرر انطلاقه في الخامس من مارس القادم. 
 
وأعلن مجلس إدارة نادي اتحاد خانيونس تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، برئاسة الكابتن تحسين الجبور ويساعده الكابتن خالد النجار ومدرب الحراس الكابتن محمود نصار.
 
جاء قرار تعيين اللجنة بعد قبول استقالة المدير الفني إسلام أبو عريضة الذي قاد الفريق في مرحلة الذهاب.
 
يشار إلى أن اتحاد خانيونس يحتل المركز الثالث برصيد 18 بالتساوي مع خدمات رفح الثاني بفارق هدف، وخلف المتصدر اتحاد الشجاعية برصيد 23 نقطة.
 

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