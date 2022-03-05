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الريال فى مهمة صعبة أمام ريال سوسيداد بالدوري الإسبانى الليلة

05 آذار / مارس 2022 08:24

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تتجه أنطار محبى وعشاق الدوري الإسبانى إلى ملعب سانتياجو برنابيو فى تمام العاشرة مساء لمتابعة مواجهة ريال مدريد وريال سوسيداد ضمن مباريات الجولة الـ 27 بالدوري الإسباني .

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب المسابقة برصيد 60 نقطة، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس برصيد 44 نقطة

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات المتتالية بعد سلسلة من النتائج المخيبة، بالفوز على ألافيس ثم رايو فاييكانو على التوالي، وهو ما ساعد النادي الملكي في استغلال تعثر إشبيلية لتوسيع الفارق.

على الجانب الآخر ريال سوسيداد يمر بفترة جيدة نسبيا بعد أن فاز هو الآخر في آخر مباراتين في الدوري الإسباني، على حساب أوساسونا وريال مايوركا على الترتيب.

وكانت تقارير قد أكدت اتخاذ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قرارًا باستبعاد النمساوي دافيد ألابا من حساباته في مباراة ريال سوسيداد، ويرفض المخاطرة بالمدافع النمساوي رغم عودته للتدريبات بعد شفائه من الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرًا.

ويرفض مدرب ريال مدريد الدفع بالنمساوي ألابا أمام سوسيداد، خوفًا من تعرضه لإنتكاسة جديدة في إصابته، وتجهيزه بشكل كامل لموقعة باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب سانتياجو برنابيو، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

كانت مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء، انتهت بفوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد، بهدف نظيف، سجله الفرنسي كيليان مبابي، في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

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