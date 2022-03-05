حماس تثمن الرفض الكويتي للمشاركة في مؤتمر استضاف وفداً صهيونياً

عبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " حازم قاسم عن تقديره للموقف الكويتي برفض مشاركة وفد أكاديمي في مؤتمر استضاف وفدا صهيونيا.

وقال قاسم إن الكويت تسجل مرة أخرى موقفاً عروبياً قومياً أصيلاً بانسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر استضافته جامعة البحرين الحكومية، إثر مشاركة وفد صهيوني في فعالياته.

وأكد أن هذه المواقف المقدرة للقيادة والشعب الكويتي تنسجم مع ضمير الأمة، وتسجل في قوائم الشرف والاعتزاز.

وأوضح أن الموقف يعكس استمرار وقوف الكويت إلى جانب شعبنا ودعمها المتواصل لحقه في النضال لاسترداد أرضه ومقدساته.