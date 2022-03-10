وكالة الرأي الفلسطينية إضراب شامل ببلدة جبل المكبر احتجاجًا على هدم المنازل وكالة الرأي الفلسطينية أعراض لنقص الكالسيوم..منها تسوس الأسنان وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على كيفية التخلص من الدهون الحشوية وكالة الرأي الفلسطينية كل ما تريد معرفته عن "ناسور الأمعاء" من أعراض وعلاج وكالة الرأي الفلسطينية أبل تطرح iOS 15.4 فى الأسبوع المقبل وكالة الرأي الفلسطينية ملخص حالة الإعمار في غزة بعد عدوان مايو 2021 وكالة الرأي الفلسطينية تلسكوب جيمس ويب الفضائى يدرس أجساما غامضة فائقة السطوع وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف كوكب يتشكل على بعد 444 سنة ضوئية وكالة الرأي الفلسطينية بطولة مصر: الاهلي يقتنص الصدارة بفوز عريض على بيراميدز وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يتعادل مع سبورتنغ لشبونة
أخبار » الرياضة و الملاعب

ويتأهل لدور الثمانية الأوروبي

مانشستر سيتي يتعادل مع سبورتنغ لشبونة

10 آذار / مارس 2022 09:04

مانشستر سيتي يتعادل مع سبورتنغ لشبونة
مانشستر سيتي يتعادل مع سبورتنغ لشبونة

 واصل مانشستر سيتي الإنكليزي مسيرته الناجحة في الموسم الحالي وتأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله السلبي مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي اليوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وحجز مانشستر سيتي موقعه في دور الثمانية للبطولة للموسم الخامس على التوالي بعدما اجتاز عقبة سبورتنغ لشبونة بالفوز 5 / صفر في مجموع المباراتين.

وكان مانشستر سيتي حسم المواجهة تماما في مباراة الذهاب على ملعب الفريق البرتغالي حيث فاز بنتيجة 5 / صفر.

وعلى استاد “الاتحاد” في مانشستر ، تأثر أداء الفريقين اليوم بنتيجة مباراة الذهاب حيث قدم مانشستر سيتي ، الذي أجرى عدة تغييرات على تشكيلته الأساسية ، الأداء الكافي فقط لاجتياز هذه المباراة دون أي خسائر علما بأنه كان الأفضل في معظم فترات اللقاء خاصة في الشوط الأول.

وفي المقابل ، وضح حرص الفريق البرتغالي على عدم المجازفة بالهجوم خشية تكرار الهزيمة الثقيلة أمام الفريق الإنكليزي رغم حاجة سبورتنغ للفوز من أجل تعديل النتيجة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في ظل التكتل والتنظيم الدفاعي من الفريق البرتغالي وافتقاد محاولات مانشستر للحدة المطلوبة.

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني ؛ حيث ظل مانشستر سيتي هو الأفضل رغم تحسن أداء الضيوف لكن دون أن ينجح أي من الفريقين في هز الشباك.

(د ب أ)

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم فعاليات معرضها القدس روح فلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟