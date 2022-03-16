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مخطط إسرائيلي لهدم جزء كبير من قرية المالحة في القدس

16 آذار / مارس 2022 09:22

قرية المالحة
قرية المالحة

القدس المحتلة - الرأي:

كشفت اعتراضات قدمها مستوطنون لبلدية القدس المحتلة أمس عن مشروع ضخم يهدف إلى هدم العشارات من المنازل الفلسطينية في قرية المالحة جنوب غرب القدس.

وتعد قرية المالحة من القرى التي هجر أهلها منها عشية النكبة الفلسطينية عام 1948، والتي لا تبعد عن اسوار البلدة القديمة خمسة كيلومترات، وتقع على سفح تلة جبلية مرتفعة يحدها من الشرق بيت صفافا، وحي القطمون، ومن الغرب قريتا عين كارم والجورة، ومن الشمال أراضي لفتا ودير ياسين، ومن الجنوب أراضي بيت جالا وشرفات.

ويهدف المشروع إلى هدم المنازل القديمة ومسجد قرية المالحة التاريخي والمنازل التي تعود للقرن الماضي وازالتها وبناء عمارات ووحدات استيطانية ذات ارتفاع كبير مكان هذه المنازل التاريخية في قلب المالحة.

 

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