كيفية إيقاف التحديثات التلقائية للتطبيقات على هاتفك الأندرويد



تعد تحديثات البرامج لكل من أندرويد والتطبيقات التي تعمل عليه ضرورية لتجنب الثغرات الأمنية، حيث يتم تحديث تطبيقات أندرويد التي يتم تنزيلها من متجر Google Play تلقائيًا كجزء من إعداداتها الافتراضية.



وتضمن التحديثات التلقائية أن التطبيقات التي تستخدمها محدثة دائمًا بأحدث تصحيحات الأمان وإصلاحات الأخطاء، ويمكن للمستخدمين أيضًا اختيار تعطيل التحديثات التلقائية لتطبيقات أندرويد إذا كانوا يريدون مراجعة آخر التحديثات أو للتحقق مما إذا كانت هناك أى أذونات جديدة أو تم تغييرها مرتبطة بالتحديثات.



ومع ذلك، من المهم الاستمرار في تحديث التطبيق يدويًا إذا اخترت تعطيل ميزة التحديث التلقائى، لأن البرامج القديمة أكثر عرضة لمشاكل الأمان، ويمكنك اختيار تعطيل التحديثات التلقائية لكل التطبيقات التى تم تنزيلها أو لتطبيق واحد.



وبشكل عام، من الأفضل السماح للتطبيقات بالتحديث فى الخلفية، ولكن قد تكون هناك بعض الحالات التى لا يكون فيها هذا هو الخيار الأفضل، وفيما يلى نعرض كيفية تعطيل تحديثات التطبيقات التلقائية على جهاز أندرويد الخاص بك.



1. قم بزيارة متجر Google Play على هاتف أندرويد أو الجهاز اللوحى

2. اضغط على أيقونة الملف الشخصى الظاهرة فى الزاوية اليمنى العليا من شاشتك لفتح قائمة منسدلة

3. حدد خيار الإعدادات من القائمة المنسدلة

4. من الخيارات المتاحة في "الإعدادات"، انقر على "تفضيلات الشبكة" لتوسيع القسم لمزيد من الخيارات

5. اضغط على الخيار الذى يقول "تحديث التطبيقات تلقائيًا". هنا ستحصل على ثلاثة خيارات أخرى للاختيار من بينها من القائمة المنبثقة

6. اختر الخيار الذى يقول "لا تقم بتحديث التطبيقات تلقائيًا" وحدد "تم" لتعطيل التطبيقات والألعاب من التحديث التلقائي في الخلفية.



كيفية تعطيل التحديد التلقائي لكل تطبيق على حدة:

1. انتقل إلى متجر Google Play وانتقل إلى تطبيق لا تريد تحديثه تلقائيًا

2. اضغط على قائمة النقاط الثلاث فى الزاوية اليمنى العليا من شاشتك

3. قم بإلغاء تحديد المربع الذى يشير إلى "تمكين التحديث التلقائى"