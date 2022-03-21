برشلونة يفوز على ريال مدريد برباعية نظيفة في الكلاسيكو

نصب لاعبو برشلونة السيرك ولقنوا الغريم التقليدي ريال مدريد درسا في فنون اللعبة، ليقودوا الفريق الكتالوني للفوز 4 / صفر على الفريق الملكي، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ12 على التوالي في مختلف المسابقات إلى 54 نقطة في المركز الثالث، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد، علما بأن برشلونة ما زال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد الريال، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم عند 66 نقطة، لكنه بقي في الصدارة، بفارق 9 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أشبيلية، قبل 9 مراحل على نهاية الموسم.

وبينما خاض الريال اللقاء بدون هدافه الفرنسي كريم بن زيمة بداعي الإصابة، فرض برشلونة سيطرته المطلقة على مجريات الأمور وكان بإمكان نجومه الذين صالوا وجالوا في جميع أرجاء ملعب (سانتياغو برنابيو) بالعاصمة الإسبانية مدريد، إضافة المزيد من الأهداف، لولا تألق البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أنقذ العديد من الفرص المؤكدة للنادي الكتالوني كانت كفيلة بتدوين فوز تاريخي لفريق المدرب الشاب تشافي هيرنانديز في الكلاسيكو.

وكانت للصفقات التي أبرمها برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية فعل السحر في المباراة، حيث افتتح الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، المنتقل للفريق في كانون الثاني/يناير الماضي قادما من أرسنال الإنكليزي، التسجيل للفريق الضيف في الدقيقة 29، بعدما تابع تمريرة من عثمان ديمبيلي.

وأضاف رولاند أراوخو الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 38 من صناعة ديمبيلي أيضا، فيما تكفل فيران توريس، المنضم لبرشلونة هذا الشتاء قادما من مانشستر سيتي الإنكليزي، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 47، بعد تمريرة بارعة من أوباميانغ، الذي أضاف الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 51.

وبذلك، حقق برشلونة انتصاره السابع والتسعين في تاريخ مواجهاته مع الريال، الذي حقق 100 فوز، فيما فرض التعادل نفسه على 52 مواجهة بين الفريقين.

بهذا الانتصار الكبير والمستحق، وضع برشلونة حدا لتفوق الريال في لقاءات الكلاسيكو، والذي استمر في المواجهات الخمس الأخيرة بينهما بمختلف المسابقات، ليثبت قدومه بقوة للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الفترة المقبلة.

وبات هذا هو الفوز الأول لبرشلونة على الريال منذ أكثر من 3 أعوام، حيث يرجع آخر فوز للفريق الكتالوني على نظيره الملكي إلى الثاني من آذار/مارس 2019 على نفس الملعب ببطولة الدوري.

وأصبح هذا الفوز هو الأكبر لبرشلونة على الريال في هذا الملعب منذ أن تغلب عليه بالنتيجة ذاتها في 21 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015 ببطولة الدوري.

(د ب أ)