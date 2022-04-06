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استقالة رئيسة الائتلاف تنذر بانهيار حكومة بينيت

06 نيسان / أبريل 2022 09:58

حكومة بينيت
حكومة بينيت

القدس المحتلة - الرأي

كشفت قناة 12 العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن عضو الكنيست عيديت سيلمان من حزب يمينا الذي يتزعمه رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، قررت الاستقالة من منصبها كرئيسة للائتلاف الحكومي الحالي، ومن عضويته.

وبحسب القناة، فإن الاستقالة تأتي بسبب خلافات أيديولوجية عميقة مع عناصر الحكومة من أحزاب اليسار، مشيرةً إلى أنها أبلغت مقربين منها أنها “لم تعد تحتمل ذلك”، وأنها ستقدم استقالتها هذا الصباح.

وقالت القناة، بعد 10 أشهر من تشكيل حكومة بينيت، فإنها تخسر الأغلبية في الكنيست، ويبدو أنها تقترب من نهاية مسارها وانهيارها.

وأشارت إلى أن الأهمية الدراماتيكية أنه بمجرد أن يصبح لدى الائتلاف الحكومي 60 مقعدًا في الكنيست بدلًا من 61 بوجود سيلمان، فإنه لم يعد لديه أغلبية لتمرير أي قانون في الكنيست، وقد يحاول السعي يائسًا للحصول على دعم القائمة المشتركة، لكن هذا قد يدفع بمزيد من أعضاء أحزب اليمين في الحكومة لاتباع سيلمان.

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