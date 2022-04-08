تشافي: برشلونة سيواجه صعوبة في مباراة العودة أمام آينتراخت فرانكفورت

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن أهمية التواجد الجماهيري الكبير في مباراة العودة أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2021-2022

وقال تشافي في تصريحات عقب المباراة: "لم تكن مباراة سهلة، لم نكن نعرف كيف نوقف انتقالاتهم، وأرض الملعب لم تكن في أفضل الظروف، لم نتمكن من إيقاف هجماتهم المرتدة الشيطانية".



وأضاف تشافي: "لقد فقدنا العديد من الكرات، لقد حذرنا بالفعل من أنه كان منافسًا صعبًا للغاية، لقد تغلب على فريق مثل ريال بيتيس".



وشدد تشافي: "هذه أوروبا، إنه فريق صعب وملعب صعب، خصوم أقوياء جسديًا للغاية، ويعملون بشكل جيد من الناحية التكتيكية، ودفاعيًا لقد كانوا أقوياء للغاية".



وقال تشافي: "لم نكن مثل المباريات الأخرى، رغم أننا في الشوط الثاني كنا أفضل، أنا راضٍ بالنتيجة وليس على المباراة، سيكون الأمر صعبًا في الكامب نو، لكننا نلعب أمام جماهيرنا، لابد أن يكون الملعب طنجرة ضغط، نريد أن نكون في نصف النهائي".



وعن هدف فيران توريس قال تشافي: "إنه هدف رائع، موهبة خالصة من اللاعبين بلمسات كثيرة، إنه مزيج من اللمسات بين عثمان ديمبلي وفرينكي دي يونج وفيران".



وأكد تشافي: "لم تكن مسألة شدة، نحن لا نفتقر إليها، لقد كانت مشكلة في اللعبة، لم نكن في حالة جيدة ومع ذلك فقد تعادلنا، لقد لعبنا ضد خصم رائع وكان لدينا الاحترام والإعجاب به، في الكامب نو سيكون شيء آخر، نريد الهجوم بشكل أفضل".



وأضاف تشافي: "لقد أنشأوا شبكة دفاعية جيدة ولم نكن نعرف كيفية الهجوم، جسديًا هم أقوياء، لقد كنا جيدين في الشدة والمبارزات، ملعب صعب، كل شيء سيتغير في كامب نو، لقد كان لديهم دافع إضافي، لقد قضوا على بيتيس".



وعن التبديلات قال تشافي: "إنهم أكثر إرهاقًا وقاموا بعمل رائع في الدفاع، لقد دخل فرينكي وعثمان بشكل جيد للغاية، لكن دون الانتقاص من جافي، وكان أداما أيضًا جيدًا".



ورفض مدرب برشلونة اتهام جافي وأداما قائلاً: "أنا لا أشير بأصابع الاتهام إلى أي شخص، هذا من أجل مصلحة الفريق، أنا راضٍ عن عملهما، ليس لدي ما أقوله لهما، لقد لعبا مباراة رائعة، إنهما فقط متعبان".



وتحدث تشافي: "أعتقد أن الملعب سيكون أفضل بالنسبة لنا، اليوم لم يتم تداول الكرة، في كامب نو سيكون الأمر مختلفًا، نحتاج أن يكون قنبلة ضغط، مثل ملعبهم اليوم، نلعبها على أرضنا، ونريد أن نكون في نصف النهائي".



وقال تشافي: "ليس عليك أن تخسر الكرات وعليك أن ترتكب أخطاء تكتيكية، لكننا سجلنا الأهداف، إنها نتيجة جيدة".



وأكد تشافي: "الأجواء كانت استثنائية لكنها لم تؤثر علينا، هذا ليس السبب في أننا لم نكن ممتازين كما كنا في المباريات القليلة الماضية، في تركيا يكون الأمر أكثر من ذلك، إذا لم نلعب مثل المباريات الأخرى، فهذا ليس بسبب الجمهور".