غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2234) الثلاثاء 12/4/2022

أخبار فلسطينية﻿

قيادي في حماس: لا مكان آمن في إسرائيل من المقاومة

اتحاد المعلمين: الثلاثاء تعليق للدوام مع التواجد

الخارجية تطالب بفرض عقوبات على دولة الاحتلال

الحكومة تصادق على الاتفاق بين وزارتي "التربية" و"المالية" واتحاد المعلمين

رفض فلسطيني واسع لقرار إسرائيلي يتيح طلب تعويضات من أموال المقاصة

أخبار إسرائيلية

ضباط الشاباك الإسرائيلي يهددون باغتيال والد منفذ عملية تل أبيب.. وسكان جنين يجمعون على الدفاع عنه

هآرتس: زيادة “ضحايا” العمليات الإسرائيلية في الضفة قد يجر ردًا من غزة

غانتس: سنواصل البناء الاستيطاني

مصدر إسرائيلي: شرطي فلسطيني حاول إطلاق النار في مستوطنة قرب أريحا

النيابة الإسرائيلية تنظر في طلب فتح تحقيق جنائي ضد أيمن عودة

اخبار دولية

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

أونروا: نسبة الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تتخطى 70% و5500 منزل بحاجة إلى ترميم

اوكسفام: مخاوف من نفاذ القمح في الأراضي الفلسطينية خلال 3 أسابيع

غوتيريش يعرب عن قلقه من ارتفاع عدد الضحايا في الأرض الفلسطينية المحتلة

أخبار عربية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

استشهاد فلسطيني طعن شرطيًا إسرائيليًا في عسقلان

تحذير دولي من نفاد مخزون الدقيق في فلسطين خلال 3 أسابيع

حراك شعبي فلسطيني موحد في لبنان احتجاجا على تقليص خدمات “الأونروا” ـ (صور)

عرب النقب يحذرون من حملة إسرائيلية مسعورة لتهويد صحرائهم وتهجيرهم بصمت

ضباط الشاباك الإسرائيلي يهددون باغتيال والد منفذ عملية تل أبيب.. وسكان جنين يجمعون على الدفاع عنه

ثلاثة أسرى على أسرة العناية المكثفة في حالة خطرة.. والهيئة تحذر من الوضع النفسي الصعب للأسير مناصرة

تشييع جثماني شهيدي بيت لحم وجنين في مسيرات غاضبة… وإصابة العشرات بالاختناق بالغاز السام في مواجهات في رام الله ونابلس

أيمن عودة من القدس مخاطبا العرب في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: ألقوا السلاح في وجوههم وعودوا لأحضان شعبكم

الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يقتل مزيداً من الفلسطينيين... ومخيم جنين يعلن النفير

ضابط إسرائيلي قتل يهودياً لاعتقاده بأنه فلسطيني وآخر أصيب بنيران صديقة

قوات الاحتلال تباشر إغلاق {الثغرات الحدودية} مع الضفة الغربية

الاهرام المصرية

المستوطنون يواصلون اقتحامات الأقصى مع اقتراب عيد "الفصح"

الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملة المداهمات والاعتقالات بالضفة الغربية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملة المداهمات والاعتقالات بالضفة الغربية

الشروق المصرية

الأونروا: 5500 منزل في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بحاجة إلى ترميم

إسرائيل ترفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2018

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بتدخل دولي لوقف التصعيد مع إسرائيل

قيادي في حماس: لا مكان آمن في إسرائيل من المقاومة

إضراب شامل في بيت لحم حدادا على استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال

تقرير: إسرائيل تصادق على إقامة مقاطع إضافية من السياج الفاصل مع الضفة الغربية

الغد الأردنية

دول أوروبية تطالب بتقديم مساعدات عاجلة لفلسطين

الشرق القطرية

الإفطار في باحات الأقصى وسيلة الفلسطينيين للمقاومة السلمية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يدرس زيادة قواته بالضفة

أبرز قرارات مجلس الوزراء عقب جلسة الحكومة اليوم

الاحتلال يعتقل شابين من معرض سيارات جنوب جنين

انتخاب الدكتور رياض عوض رئيسًا لبلدية طولكرم

القوى ب غزة تحذر الاحتلال من استمرار جرائمه

محكوم بالمؤبد.. والدة الأسير يوسف عبد الرحمن تعيش على أمل تحرره

وقفة للعاملين ببلدية نابلس تضامنا مع جنين

الهيئة الوطنية ب غزة تؤكد استمرارها في إسناد أهالي الداخل

الحياة الجديدة

جنين: ثوري "فتح" يقدم واجب العزاء بشهداء جنين

إصابات في مواجهات مع الاحتلال وسط وشمال الخليل وجنوب وغرب بيت لحم

مسيرات إسناد لجنين في طوباس ونابلس ومخيم قلنديا

الأسرى": ثلاثة معتقلين يقبعون في العناية المكثفة وأوضاعهم الصحية غير مستقرة

إصابة شاب بعيار معدني بمحاذاة جدار الفصل جنوب غرب جنين

بطريركية الروم الأرثوذكس: من حقنا احياء اعيادنا في كنائسنا في القدس

جريدة الأيام

أع استشهاد فتى في جنين متأثراً بجروحه وإصابات خلال قمع مسيرات شعبية

مخيم جنين: تأهّب ومتاريس وتضامن

أسرى "الهروب العظيم": فخورون بعملنا وبحثنا عن طرق أخرى لنيل حريتنا

حملة تحريض إسرائيلية تستهدف أيمن عودة

الحكومة تصادق على الاتفاق بين وزارتَي "التربية" و"المالية" واتحاد المعلمين

تعليق الدوام في المدارس اليوم

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

قيادي بحماس: لدينا ما يكفينا لخوض معركة مع الاحتلال هذه مدتها..

غانتس يهدد بالتصعيد ضد كل الجبهات.. وحماس ترد

بينيت: نتعامل مع الفلسطينيين بـ"العصا والجزرة".. وهذا سبب عدم لقائي بالرئيس عباس

مصدر في المقاومة: مخطط المستوطنين لذبح "القرابين" في الأقصى "لعب بالنار"

مكان": شرطي فلسطيني اعترف بالتخطيط لعملية إطلاق النار داخل مستوطنة قرب أريحا

عرب 48

اشتباكات مسلحة مع الاحتلال في جنين

اعتقالات بالضفة وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بالخليل وبيت لحم

بينهم 10 من جنين: 40 شهيدا بالضفة والداخل منذ بداية 2022

استئناف محاكمة أسرى الجلبوع.. تفاصيل جديدة

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