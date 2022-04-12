النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2234) الثلاثاء 12/4/2022
أخبار فلسطينية
قيادي في حماس: لا مكان آمن في إسرائيل من المقاومة
فصائل المقاومة تهدد بتوسيع رقعة العمل المسلح انتصارا لجنين.. والجهاد تلوِّح بدخول غزة على خط المواجهة
اتحاد المعلمين: الثلاثاء تعليق للدوام مع التواجد
الخارجية تطالب بفرض عقوبات على دولة الاحتلال
الحكومة تصادق على الاتفاق بين وزارتي "التربية" و"المالية" واتحاد المعلمين
حماس: تهديدات "غانتس" بالتصعيد لن يخيف ثوارنا ويوقف نضال شعبنا
رسائل مزدوجة من المقاومة للوسطاء بشأن الأقصى وجنين ..فما فحواها ؟
القائد النخالة :لن نترك الاحتلال يستفرد بـ (جنين) مهما كلف ذلك من ثمن
رفض فلسطيني واسع لقرار إسرائيلي يتيح طلب تعويضات من أموال المقاصة
أخبار إسرائيلية
ضباط الشاباك الإسرائيلي يهددون باغتيال والد منفذ عملية تل أبيب.. وسكان جنين يجمعون على الدفاع عنه
هآرتس: زيادة “ضحايا” العمليات الإسرائيلية في الضفة قد يجر ردًا من غزة
غانتس: سنواصل البناء الاستيطاني
مصدر إسرائيلي: شرطي فلسطيني حاول إطلاق النار في مستوطنة قرب أريحا
النيابة الإسرائيلية تنظر في طلب فتح تحقيق جنائي ضد أيمن عودة
إذاعة عبرية تكشف : العاهل الأردني اقترح على هرتسوغ التالي ..
"الشاباك" يشتبه بعملية صينية للتجسس على إسرائيل
اخبار دولية
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس
البنك الدولي يقدم منحة بـ(23.5) مليون دولار لدعم قطاع الطاقة الفلسطيني
أونروا: نسبة الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تتخطى 70% و5500 منزل بحاجة إلى ترميم
نفذتها شركة إسرائيلية.. أنباء عن عملية تجسس ضد مسؤولين كبار في المفوضية الأوروبية
اوكسفام: مخاوف من نفاذ القمح في الأراضي الفلسطينية خلال 3 أسابيع
غوتيريش يعرب عن قلقه من ارتفاع عدد الضحايا في الأرض الفلسطينية المحتلة
أخبار عربية
دمشق.. وفاة شخص وإصابة طفلين إثر حريق في مدرسة لـ"أونروا" بمخيم جرمانا
السيد نصر الله: ما يجري في فلسطين المحتلة وحولها يحتاج إلى وقفة طويلة وإلى مزيدٍ من الدعم والتضامن
ذراع الأردن تقف خلف قرار منع الاعتكاف في المسجد الأقصى
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
استشهاد فلسطيني طعن شرطيًا إسرائيليًا في عسقلان
تحذير دولي من نفاد مخزون الدقيق في فلسطين خلال 3 أسابيع
حراك شعبي فلسطيني موحد في لبنان احتجاجا على تقليص خدمات “الأونروا” ـ (صور)
عرب النقب يحذرون من حملة إسرائيلية مسعورة لتهويد صحرائهم وتهجيرهم بصمت
ضباط الشاباك الإسرائيلي يهددون باغتيال والد منفذ عملية تل أبيب.. وسكان جنين يجمعون على الدفاع عنه
ثلاثة أسرى على أسرة العناية المكثفة في حالة خطرة.. والهيئة تحذر من الوضع النفسي الصعب للأسير مناصرة
تشييع جثماني شهيدي بيت لحم وجنين في مسيرات غاضبة… وإصابة العشرات بالاختناق بالغاز السام في مواجهات في رام الله ونابلس
أيمن عودة من القدس مخاطبا العرب في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: ألقوا السلاح في وجوههم وعودوا لأحضان شعبكم
الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يقتل مزيداً من الفلسطينيين... ومخيم جنين يعلن النفير
ضابط إسرائيلي قتل يهودياً لاعتقاده بأنه فلسطيني وآخر أصيب بنيران صديقة
قوات الاحتلال تباشر إغلاق {الثغرات الحدودية} مع الضفة الغربية
الاهرام المصرية
المستوطنون يواصلون اقتحامات الأقصى مع اقتراب عيد "الفصح"
الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملة المداهمات والاعتقالات بالضفة الغربية
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملة المداهمات والاعتقالات بالضفة الغربية
الشروق المصرية
الأونروا: 5500 منزل في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بحاجة إلى ترميم
إسرائيل ترفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2018
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بتدخل دولي لوقف التصعيد مع إسرائيل
قيادي في حماس: لا مكان آمن في إسرائيل من المقاومة
إضراب شامل في بيت لحم حدادا على استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال
تقرير: إسرائيل تصادق على إقامة مقاطع إضافية من السياج الفاصل مع الضفة الغربية
الغد الأردنية
دول أوروبية تطالب بتقديم مساعدات عاجلة لفلسطين
إسرائيل تريد فقط نوعا واحدا من الرد الفلسطيني
باب العامود.. معلم مقدسي يتحول لساحة صراع فلسطيني-“إسرائيلي”
الشرق القطرية
الإفطار في باحات الأقصى وسيلة الفلسطينيين للمقاومة السلمية
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بـلجم العدوان الإسرائيلي
دخل سجون الاحتلال بعمر 14.. "أحمد مناصرة" نموذج للانتقام الإسرائيلي من الطفولة الفلسطينية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
شهيد بزعم تنفيذه عملية طعن في عسقلان المحتلة
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ102
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق طولكرم
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق طولكرم
أمن السلطة يعتقل شرطيا حاول تنفيذ عملية إطلاق نار قرب أريحا
القدس المحلية
الاحتلال يدرس زيادة قواته بالضفة
أبرز قرارات مجلس الوزراء عقب جلسة الحكومة اليوم
الاحتلال يعتقل شابين من معرض سيارات جنوب جنين
انتخاب الدكتور رياض عوض رئيسًا لبلدية طولكرم
القوى بغزة تحذر الاحتلال من استمرار جرائمه
محكوم بالمؤبد.. والدة الأسير يوسف عبد الرحمن تعيش على أمل تحرره
وقفة للعاملين ببلدية نابلس تضامنا مع جنين
الهيئة الوطنية بغزة تؤكد استمرارها في إسناد أهالي الداخل
الحياة الجديدة
جنين: ثوري "فتح" يقدم واجب العزاء بشهداء جنين
إصابات في مواجهات مع الاحتلال وسط وشمال الخليل وجنوب وغرب بيت لحم
مسيرات إسناد لجنين في طوباس ونابلس ومخيم قلنديا
الأسرى": ثلاثة معتقلين يقبعون في العناية المكثفة وأوضاعهم الصحية غير مستقرة
إصابة شاب بعيار معدني بمحاذاة جدار الفصل جنوب غرب جنين
بطريركية الروم الأرثوذكس: من حقنا احياء اعيادنا في كنائسنا في القدس
جريدة الأيام
شهيد في عسقلان بزعم تنفيذه عملية طعن
أعاستشهاد فتى في جنين متأثراً بجروحه وإصابات خلال قمع مسيرات شعبية
مخيم جنين: تأهّب ومتاريس وتضامن
أسرى "الهروب العظيم": فخورون بعملنا وبحثنا عن طرق أخرى لنيل حريتنا
حملة تحريض إسرائيلية تستهدف أيمن عودة
الحكومة تصادق على الاتفاق بين وزارتَي "التربية" و"المالية" واتحاد المعلمين
"وادي غزة".. الفن بين واقع قمعي هش وصناعة المستقبل!
ضاء كنيست يتراجعون عن اقتحام نابلس بضغط من الجيش
وكالة صفا
الأمن الفلسطيني يعتقل شرطيا بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية
تظاهرة برام الله إسنادا للمقاومة بمخيم جنين
مصدر بالمقاومة: مخططات المستوطنين بالأقصى تجاوز للخطوط الحمراء ولعب بالنار
القانوع: تهديدات "بينت" بملاحقة أبناء شعبنا تعبر عن الوجه الوحشي للاحتلال
الحكومة تصادق على عدة قرارات بجلستها الأسبوعية
القوى الوطنية والإسلامية بغزة تحذر الاحتلال: لن نسمح بالاستفراد بأبناء شعبنا
إصابات بالاختناق خلال مواجهات في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم
بالصور وقفة لموظفي بلدية نابلس تضامنا مع جنين
هيئة تطالب بتدخل دولي لوقف الاعدامات الميدانية ضد الفلسطينيين
منذ مطلع 2022.. الاحتلال قتل 32 فلسطينيا "بحجج واهية"
20 حاخامًا أمريكيًا يطالبون بوقف تمويل مجموعة "ليهافا" المتطرفة
الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق بالإعدامات الميدانية الإسرائيلية في فلسطين
وكالة الرأي الفلسطينية
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء
اصابات بالاختناق خلال مواجهات في عنبتا شرق طولكرم
الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم 102
تحذير من حملة مسعورة يشنها الاحتلال لتهويد النقب
أسرى "نفق الحرية" يجددون تحديهم للاحتلال في يوم محاكمتهم
هنية":يجب أن يعاقب الاحتلال على جرائمه بحق الرياضة الفلسطينية
سلطة الأراضي تبحث مع الإدارة العامة للمساحة تطوير العمل
فلسطين اليوم
بالفيديو اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبة جنين المقتحمة للحي الشرقي من جنين
اتحاد المعلمين يعلن عن تعليق الدوام اليوم والحكومة تتحدث عن المصادقة على الاتفاق
حماس: تهديدات وزير حرب الاحتلال لن تخيفنا
لجنة القوى الوطنية و الاسلامية تحذر الاحتلال من استمرار جرائمه بحق شعبنا
15 دولة أوروبية تطالب بتسريع تقديم مساعدات عاجلة لفلسطين
40 شهيدا بالضفة والداخل منذ بداية 2022
سما نيوز
قيادي بحماس: لدينا ما يكفينا لخوض معركة مع الاحتلال هذه مدتها..
غانتس يهدد بالتصعيد ضد كل الجبهات.. وحماس ترد
بينيت: نتعامل مع الفلسطينيين بـ"العصا والجزرة".. وهذا سبب عدم لقائي بالرئيس عباس
مصدر في المقاومة: مخطط المستوطنين لذبح "القرابين" في الأقصى "لعب بالنار"
مكان": شرطي فلسطيني اعترف بالتخطيط لعملية إطلاق النار داخل مستوطنة قرب أريحا
حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر
مسيرة حاشدة في طوباس نصرة لأهلنا في جنين
مسيرة بمخيم قلنديا تنديدا بجرائم الاحتلال في جنين
مستوطنون يعربدون على طريق طولكرم – نابلس
عرب 48
اشتباكات مسلحة مع الاحتلال في جنين
اعتقالات بالضفة وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بالخليل وبيت لحم
بينهم 10 من جنين: 40 شهيدا بالضفة والداخل منذ بداية 2022
استئناف محاكمة أسرى الجلبوع.. تفاصيل جديدة
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حدث في مثل هذا اليوم
- 12 نيسان (أبريل)
- 2003 م استشهد الطالب في قسم الصحافة فادي نشأت علاونة (22) عاماً نتيجة مطاردة القوات الإسرائيلية له أثناء توجهه إلى جامعة النجاح الوطنية التي يدرس فيها، عندما سلك طريقاً وعرة بسبب إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي لقريته عزموط شرق نابلس فسقط في حفرة عميقة أدت إلى وفاته.
- 2002م عملية استشهادية على حاجز إيرز حيث قام الاستشهادي حاتم طلال أبو القمبز من سرايا القدس بهجوم على حاجز إيرز موقعاً قتل قتيلان جرحى آخرين حسب اعترافات العدو.
- 2002م استشهاد المجاهد رياض بدير من طولكرم في معركة الدفاع عن مخيم جنين هو ومجموعة من رفاقه بعد أن نفذت ذخيرتهم في مخيم جنين، ويذكر أن الشيخ من قادة حركة الجهاد الإسلامي وعضو مجلس شوري.
- 1994م مستوطن يهودي يقتل سيدة فلسطينية حاملا في الأشهر الأولى, وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل شاباً في الضفة الغربية.
- 1994م هجوم فدائي فلسطيني استهدف حافلة إسرائيلية في بلدة الخضيرة يسفر عن مقتل ستة إسرائيليين وجرح ثلاثين آخرين.
- 1988م لجنة المستوطنات البشرية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (11/3) الذي يوصي بان تستخدم الأمم المتحدة مصطلح المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بدلاً من المستوطنات الإسرائيلية.
- 1964م مقتل ثلاثين يهودياً في أعمال شغب شهدتها مدينة كراكو في بولندا.
- 1948م عصابة البالما ترتكب مذبحة قالونيا والتي تبعد عن مدينة القدس حوالي 7 كيلو مترات، فقد هاجمتها قوة من عصابة البالما الإرهابية فنسفت عدداً من بيوتها وقامت بإطلاق النار العشوائي على السكان ما أدى على استشهاد 14 مواطناً وإصابة عدد كبير بجروح مختلفة.
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