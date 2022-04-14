التوتر بين أتليتيكو وسيتي يمتد إلى خارج الملعب

شهدت المواجهة بين أتليتيكو مدريد ومانشستر سيتي عدة مناوشات ومشاجرات داخل وخارج الملعب مع ضمان فريق المدرب بيب جوارديولا التأهل إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وتوترت الأجواء في الدقائق الأخيرة حيث سعى أتليتيكو بكل قوة لتسجيل هدف وتفادي الخروج بعد خسارته 1-صفر في الذهاب في إنجلترا.

وطُرد فيليبي مدافع أتليتيكو بعد حصوله على الإنذار الثاني قبل أن يستمر اللعب لمدة 12 دقيقة كوقت بدل ضائع.

واندلعت المشاجرات بين اللاعبين بعد طرد فيليبي لركله فيل فودن، واستمرت المناوشات في النفق المؤدي إلى غرف اللاعبين واضطرت الشرطة للتدخل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية شيمه فرساليكو مدافع أتليتيكو وهو يلقي بقارورة على لاعب في النفق قبل أن تفرض الشرطة سيطرتها.

واتهم لاعبو أتليتيكو نظرائهم في سيتي بإضاعة الوقت في الدقائق الأخيرة، وهو ما نفاه النادي الإنجليزي.

وقال ايمريك لابورت مدافع سيتي “من كان يضيع الوقت هو المنافس الذي دخل في مناوشات عبثية.

“نحن نعرف بالفعل شخصية المنافس وأنه يفعل ذلك دائما. من القبيح رؤية هذه المعارك، الجلبة بدأت من لا شيء… أعتقد أنه كان سيئا بالنسبة لأتليتيكو لأنه كان في أفضل لحظاته في المباراة”.

ورفض جوارديولا الغاضب الإجابة عن أسئلة حول إضاعة الوقت، لكن رودري لاعب وسط سيتي اعترف بضرورة فعل ذلك في بعض الأحيان.

وقال رودري “عندما تكون متراجعا للدفاع ويتبقى من خمس إلى عشر دقائق، يتعين علينا اللعب بأسلحة أخرى.

“أنا لا أؤيد القيام بذلك طيلة المباراة، لكن في بعض الأحيان. ما يحدث في الملعب يجب أن يبقى في الملعب. كانت مباراة شهدت الكثير من التوتر ولا أعرف حقا ما حدث لفيليبي، لكن ما حدث ليس ممتعا”.

وتأهل سيتي، الساعي للقب البطولة لأول مرة في تاريخه، لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا 13 مرة في الدور قبل النهائي.

(رويترز)