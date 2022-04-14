النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2236) 14 ابريل 2022
أخبار فلسطينية
- غزة.. فصائل فلسطينية تعلن التعبئة الشعبية دفاعا عن القدس
- محكمة في بئر السبع تبطل قرار لجنة إسرائيلية بربط ملف الإرهاب وبعدم الإفراج عن الأسير الطفل أحمد مناصرة
- حماس تحذر من “عواقب غير متوقعة” ردا على خطط المستوطنين في الأقصى.. والاحتلال يتأهب لعمليات مسلحة
- “الأونروا” تتلقى دعما قطريا وآخر من المنظمة الخيرية الإسلامية لصالح لاجئي غزة
- "حماس": ارتقاء الشهداء في سلواد يؤكد إصرار شعبنا ومقاومته على مواجهة الاحتلال
- شهيدان وستة إصابات بينها حالة حرجة برصاص الاحتلال في جنين
أخبار إسرائيلي
- "إسرائيل" تتراجع عن "ذبح القرابين" بالأقصى وتُبعد المسؤول عن المخطط
- خلافا لمزاعم بينيت: رئيس حركة استيطانية يقر بإعلان "ذبح القرابين"
- قبر يوسف: قائد القوة الإسرائيلية خرق الأوامر ونسق مع المستوطنين
- الصحة الإسرائيلية: 5403 إصابات جديدة بكورونا و243 بحالة خطيرة
- الاحتلال متردد حيال فرض إغلاق على الضفة طوال الفصح اليهودي
اخبار دولية
- اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين العنف الإسرائيلي المتصاعد في الأراضي الفلسطينية
- سياسيون أردنيون: على المجتمع تبني قرار اليونسكو الأخير للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها
اخبار عربية
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
- استشهاد فلسطينييْن وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال في جنين- (فيديوهات وصور)
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
- الضفة.. ثالث شهيد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الأربعاء-
- غزة.. فصائل فلسطينية تعلن التعبئة الشعبية دفاعا عن القدس
- محكمة في بئر السبع تبطل قرار لجنة إسرائيلية بربط ملف الإرهاب وبعدم الإفراج عن الأسير الطفل أحمد مناصرة
- جماهير غاضبة تشيع شهيدا في قلقيلية وإصابة العشرات في هجمات بنابلس وجنين وطولكرم والخليل
- حماس تحذر من “عواقب غير متوقعة” ردا على خطط المستوطنين في الأقصى.. والاحتلال يتأهب لعمليات مسلحة
- “الأونروا” تتلقى دعما قطريا وآخر من المنظمة الخيرية الإسلامية لصالح لاجئي غزة
- “قبضة الأحرار” و”شارة نصر جلبوع” مسلسلان عن الاشتباكات وقصف الصواريخ ومعاناة الأسرى وصراع الأدمغة
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الشرق الأوسط
الاخبار اللبنانية
- إسرائيل «قاصرة» أمام جنين
- العقاب الجماعي يتعقّد: إسرائيل «قاصرة» أمام جنين
- الضفّة تُصعّد هَبّتها: المقاومون يتكاثرون
- رسائل المقاومة آتت أُكُلها...
- .تل أبيب تحظر «الذبح» في الأقصى
الاهرام المصرية
- مواجهات مُحتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في محافظتي الخليل وبيت لحم
- استشهاد فلسطيني وإصابة 11 واعتقال آخرين في اقتحام الاحتلال لشمال رام الله
- اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين العنف الإسرائيلي المتصاعد في الأراضي الفلسطينية
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الغد الأردنية
الشرق القطرية
- سياسيون أردنيون: على المجتمع تبني قرار اليونسكو الأخير للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها
- إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمناطق عدة في الضفة الغربية
- تحذير أممي جديد من خطر تفشي المجاعة في الصومال بسبب الجفاف
- الرئاسة الفلسطينية تحذر من مخطط لمتطرفين يهود في المسجد الأقصى
- ترحيب فلسطيني ودولي بالمساعدات القطرية
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يجدد الالتزام بالتوصل لحل توافقي للأزمة الراهنة
الاحتلال يصعّد حملات المداهمة والاقتحامات والاعتقالات بالضفة
الشروق المصرية
- اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين العنف الإسرائيلي المتصاعد في الأراضي الفلسطينية
- استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
- استشهاد 3 شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 24 ساعة.. ماذا يحدث للفلسطنيين؟
- استشهاد فلسطيني وإصابة 11 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
خاص نائب أردني: ذبح "قرابين" في الأقصى تجاوز للخطوط الحُمر
العاروري: ندعو شعبنا لصد عدوان الاحتلال بكل الوسائل الممكنة
شهيد وإصابات واعتقالات خلال صد عدوان الاحتلال على سلواد
الاحتلال يعدم فلسطينيًا في بلدة حوسان
بالفيديو والصور اعتقالات ومواجهات في بلدة كوبر برام الله
صحيفة الأيام
- تحويل طلب الإفراج عن الأسير أحمد مناصرة إلى لجنة خاصة
- »رئيس حركة استيطانية يؤكد دعوتها إلى "ذبح القرابين" في ساحات الأقصى
- »الحكومة: لا نقص في إمدادات الغاز ومخزون السلع الغذائية يكفي 3 أشهر
- »نقابة التمريض: إضراب شامل في المرافق الصحية الحكومية اليوم
- »"تليغرام" و"إم-16" وإطارات مشتعلة: وسائل للدفاع عن جنين ومخيمها
- »"هذه مدينتي".. قصص وألعاب للأطفال تُقاوم النسيان
- »تواصل حملة الاحتلال على جنين ومدن أخرى وإصابات خلال اقتحام حرم جامعة...
- »استشهاد عامل من الخليل في عسقلان بزعم طعنه ضابط شرطة إسرائيلياً
الحياة الجديدة
- شهيدان برصاص الاحتلال في سلواد وحوسان
- "فتح" تستهجن الصمت العربي والإسلامي والدولي على المذبحة بحق شعبنا
- الاحتلال يتمادى بانتهاكاته في الضفة والقدس
- الاحتلال يمنع الآذان بالحرم الإبراهيمي
- اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الضفة
وكالة الراي
- الاحتلال يسجل أكثر من 5 آلاف إصابة بفيروس "كورونا"
وكالة صفا
- الإعلان عن الحداد والإضراب
- شهيدان بمواجهات عنيفة في بيت لحم ورام الله
الاحتلال يعلن إحباطه عملية كبيرة في القدس
الفصائل تدعو لإعلان التعبئة العامة في كل أماكن تواجد شعبنا دفاعًا عن الأقصى
بالفيديو قادة جيش الاحتلال يبحثون عن صورة نصر على غزة
"إسرائيل" تتراجع عن "ذبح القرابين" بالأقصى وتُبعد المسؤول عن المخطط
وكالة سما
فلسطين اليوم
- يرفع عدد الشهداء منذ الأمس لـ5
والدة الأسير مناصرة لـ"فلسطين اليوم" :"ابني ينهار.. ونأمل أن يتم الافراج عنه"
الجهاد الإسلامي: دم الشهداء شرارة المواجهة الشاملة على طريق التحرير
بالأسماء : اعتقالات في صفوف المواطنين بالضفة بالمحتلة
بالصور شهيدان برصاص قوات الاحتلال في رام الله وبيت لحم
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14 نيسان (أبريل)
- 2002م استشهاد القائد من كتائب شهداء الأقصى يوسف أحمد قبها (أبو جندل) بعد نفاد ذخيرته في معركة الدفاع عن مخيم جنين.
- 1987م وقف إضراب السجون بعد أن أنهى السجناء الفلسطينيون في السجون "الإسرائيلية" إضرابهم عن الطعام الذي استمر 70 يوماً والذي شارك فيه 3000 سجين فلسطيني من مجموع 4100 سجين أمني.
- 1984م مقتل خمسة عشر جنديا في هجوم بسيارة ملغومة على مقر عسكري للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
- 1948م الجماعات الصهيونية ترتكب مذبحة في قرية "ناصر الدين" غرب طبرية في فلسطين قتل فيها نحو 100 من المواطنين العرب، وقد تخفى المعتدون بزي المقاومين العرب ثم أطلقوا النار على السكان المدنيين.
- 1934م جيش الاحتلال البريطاني يأسر أحد قادة المقاومة المسلحة في فلسطين محمد محمود أبو جلدة (أعدمه الاحتلال البريطاني في القدس).