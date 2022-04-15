برشلونة يسقط بثلاثية أمام فرانكفورت ويودع الدوري الأوروبى

ودع برشلونة مسابقة الدوري الأوروبي من دور ربع النهائي، بعد سقوطه أمام ضيفه فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 3 - 2، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائى من بطولة الدورى الأوروبى الموسم الجارى 2021-2022.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي جمعت آينتراخت فرانكفورت ضد برشلونة في ألمانيا قد انتهت بالتعادل 1-1.

تقدم فرانكفورت مبكرا عن طريق لاعبه فيليب كوستيتش بعد مرور 4 دقائق فقط على بداية المباراة من ركلة جزاء، سددها بنجاح على يسار تير شتيجن حارس برشلونة.

وأضاف رفائيل بوري هدف إينتراخت فرانكفورت الثانى فى الدقيقة 36 من زمن المباراة، من تسديدة قوية فشل تير شتيجن حارس البارسا فى التصدى لها.

وفى الشوط الثانى، أضاف فيليب كوستيتش ثالث أهداف الفريق الألمانى فى الدقيقة 68 من زمن المباراة، من تسديدة قوية سكنت على يسار حارس البارسا.

ونجح سيرجيو بوسكيتس فى تسجيل هدف برشلونة الأول فى الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، وأضاف ممفيس ديباى الهدف الثانى فى الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.