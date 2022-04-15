روما يكتسح بودو جليمت ويتأهل لنصف نهائي دورى المؤتمر الأوروبي

تأهل روما الإيطالي لنصف نهائي دورى المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه الساحق على ضيفه فريق بودو جليمت النرويجى برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس، على ملعب "أولمبيكو"، فى إياب دور ربع النهائي من المسابقة للموسم الحالى 2021 - 2022.

نجح روما فى إنهاء الشوط الأول من اللقاء متفوقا بثلاثية نظيفة سجلها تامى إبراهام وهدفين لنيكولو زانيولو فى الدقائق 5، 23 و 29 من عمر المباراة.

وفى الشوط الثانى اختتم زانيولو أهداف روما بتسجيله الهدف الشخصى الثالث "هاتريك" والرابع لفريق ذئاب العاصمة الإيطالية فى الدقيقة 49 من زمن اللقاء.

ويواجه روما فى دور نصف النهائي فريق ليستر سيتي الإنجليزي، الذى تخطى نظيره فريق ايندهوفن الهولندى.

وفى مباراة أخرى، تأهل مارسيليا الفرنسي لنصف نهائي دورى المؤتمر، بعد فوزه الثمين على مضيفه باوك اليونانى بهدف نظيف، بعد فوزه ذهابا بنتيجة 2 - 1، ليواجه فى دور قبل النهائي فريق فينورد الهولندى الذى تخطى سلافيا براج التشيكي بنتيجة 3 - 1 بعد التعادل ذهابا بنتيجة 3 - 3.