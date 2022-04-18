وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي لإقامة شعائر للمستوطنين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث قياس المؤشرات الصحية الوطنية مع الأمانة العامة وكالة الرأي الفلسطينية ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتدي على النساء في محيط مصلى قبة الصخرة وكالة الرأي الفلسطينية 3 إصابات برصاص الاحتلال في رام الله وكالة الرأي الفلسطينية سان جرمان يحسم الكلاسيكو أمام مرسيليا ويقترب من استعادة اللقب وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ وكالة الرأي الفلسطينية اعتقالات خلال مداهمات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية حماس: شعبنا سينتصر في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى وكالة الرأي الفلسطينية الريال يعود من بعيد مجدداً ليخطف فوزاً قاتلاً في إشبيلية ويدنو من اللقب
أخبار » الرياضة و الملاعب

سان جرمان يحسم الكلاسيكو أمام مرسيليا ويقترب من استعادة اللقب

18 نيسان / أبريل 2022 09:32

سان جرمان يحسم الكلاسيكو أمام مرسيليا ويقترب من استعادة اللقب
سان جرمان يحسم الكلاسيكو أمام مرسيليا ويقترب من استعادة اللقب

خطا باريس سان جرمان خطوة كبيرة نحو استعادة اللقب بحسمه الكلاسيكو أمام ضيفه غريمه التقليدي مرسيليا 2-1 الأحد على ملعب "بارك دي برانس" في باريس وأمام نحو 43 الف متفرج في قمة وختام المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي نيمار (12) وكيليان مبابي (45+5 من ركلة جزاء) هدفي باريس سان جرمان، والكرواتي الكرواتي دوي تشاليتا-تسار (31) هدف مرسيليا.

وهو الفوز الثالث على التوالي لباريس سان جرمان والـ23 هذا الموسم، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 74 نقطة بفارق 15 نقطة أمام مرسيليا الذي تجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز الثاني بخسارته السابعة هذا الموسم والأولى بعد أربعة انتصارات متتالية.

وهو الفوز الـ46 لباريس سان جرمان في 102 كلاسيكو في مختلف المسابقات بين الفريقين مقابل 33 خسارة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية المجتمع تنظم محاضرة في السلامة المهنية لقسم السكرتاريا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟