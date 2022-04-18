سان جرمان يحسم الكلاسيكو أمام مرسيليا ويقترب من استعادة اللقب

خطا باريس سان جرمان خطوة كبيرة نحو استعادة اللقب بحسمه الكلاسيكو أمام ضيفه غريمه التقليدي مرسيليا 2-1 الأحد على ملعب "بارك دي برانس" في باريس وأمام نحو 43 الف متفرج في قمة وختام المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي نيمار (12) وكيليان مبابي (45+5 من ركلة جزاء) هدفي باريس سان جرمان، والكرواتي الكرواتي دوي تشاليتا-تسار (31) هدف مرسيليا.

وهو الفوز الثالث على التوالي لباريس سان جرمان والـ23 هذا الموسم، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 74 نقطة بفارق 15 نقطة أمام مرسيليا الذي تجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز الثاني بخسارته السابعة هذا الموسم والأولى بعد أربعة انتصارات متتالية.

وهو الفوز الـ46 لباريس سان جرمان في 102 كلاسيكو في مختلف المسابقات بين الفريقين مقابل 33 خسارة.