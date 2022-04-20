النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2241) 20 ابريل 2022
أخبار فلسطينية
· الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى لليوم الرابع على التوالي
· فلسطين: المقاومة تصون قواعد الاشتباك
· مستشار الرئيس الفلسطيني يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد
· مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي ويؤدون طقوسا تلمودية
· تقرير إعلاميًّا ودبلوماسيًّا.. "حماس" أربكت الاحتلال وحشدت دعماً لصالح "الأقصى"
· القيادي "نزال" يشيد بتعميم "الأوقاف الكويتية" الدعاء لفلسطين
· تقرير إعلاميًّا ودبلوماسيًّا.. "حماس" أربكت الاحتلال وحشدت دعماً لصالح "الأقصى"
أخبار إسرائيلي
- تراشق بين نتنياهو وبنيت يهدد جهود التهدئة مع غزة
- إسرائيل تخطط لمواجهة خطر «تشويش» سكانها العرب على حربها المقبلة
- ترجمة خاصة بينيت يدافع عن قرار منع اقتحام الأقصى: نتنياهو منعه 19 يومًا بضغط من حماس
- غانتس: "حماس" مسؤولة عن إطلاق القذيفة وللجيش مجموعة واسعة من الأهداف
- الكرملين: نتوقع من إسرائيل نقل ملكية أرض كنيسة ألكسندر بالقدس لروسيا
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اخبار دولية
- مسؤول أممي: أيام صعبة تنتظرنا بشأن التوتر في القدس
- روسيا تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع بالمسجد الأقصى وتدعو إلى ضبط النفس
- أمريكا والأردن تؤكدان أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين على إنهاء دوامة العنف
- إردوغان يعتزم إجراء اتصال مع هرتسوغ حول الأوضاع في القدس
- وفد أميركي يزور البلاد والأردن منعا للتصعيد... والفصائل بغزة ترفع مستوى حالة الاستنفار
- 5 دول أوروبية بمجلس الأمن تدعو للهدوء وعدم التصعيد بالقدس
- بلينكن يحادث عبّاس والصفدي: تأكيد على رفض تغيير الوضع القائم في الأقصى
- انقسام في مجلس الأمن الدولي بشأن التوترات في القدس
اخبار عربية
- الجزائر تدعو لرد فعل سريع من المجتمع الدولي في مواجهة القمع ضد الفلسطينيين
- مصر «تنشّط» سياحتها: فَلْيترفّه الإسرائيليون في سيناء
- الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على اقتحام الأقصى
- الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية للاحتجاج على التصعيد في القدس
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الصحف العربية
القدس العربي
- عباس يؤكد رفضه تغيير الوضع التاريخي في المسجد الأقصى
- الضفة.. 106 إصابات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
- انقسام في مجلس الأمن الدولي بشأن التوترات في القدس
- حماس تعرض صورا لتصديها لمقاتلات إسرائيلية أغارت على غزة
- الإمارات تستدعي سفير إسرائيل للاحتجاج على أحداث القدس
- صاروخ غزة يشعل التراشق المباشر بين الحكومة والمعارضة
- إسرائيل تزعم تأثر الموقف الأردني بـ”دعاية حماس” تجاه القدس.. وفلسطين تصف هجوم تل أبيب على عمّان بأنه محاولة بائسة للتغطية على الانتهاكات
- أيمن عودة يهدي الأديب محمد علي طه كرة ملونة حرمته إسرائيل منها أثناء النكبة
- لليوم الرابع.. مستوطنون وعناصر من شرطة الاحتلال يقتحمون ساحات المسجد الأقصى-
الشرق الأوسط
- إدارة بايدن والأمم المتحدة للجم التدهور في الأراضي الفلسطينية
- تراشق بين نتنياهو وبنيت يهدد جهود التهدئة مع غزة
- تصعيد محدود في غزة و«حماس» تنفي وقوفها وراء الهجوم
- إسرائيل تخطط لمواجهة خطر «تشويش» سكانها العرب على حربها المقبلة
الاخبار اللبنانية
- فلسطين: المقاومة تصون قواعد الاشتباك
- فلسطين لا تستقرّ: تسابق بين التهدئة والتصعيد
- غزة تحت شبح الحرب: قدَرنا مواجهة الاحتلال
- المقاومة تفعّل دفاعاتها: لا تهاون في قواعد الاشتباك
- استخبارات العدوّ تحذّر: «الحرب الأهلية» مسألة وقت!
- وأصبح لليهود حيّ | الإمارات: إسرائيل «خيمتنا الأخيرة»!
- مصر «تنشّط» سياحتها: فَلْيترفّه الإسرائيليون في سيناء
الاهرام المصرية
- بلينكن يدعو إسرائيل والفلسطينيين إلى "إنهاء دوامة العنف"
- الجزائر تدعو لرد فعل سريع من المجتمع الدولي في مواجهة القمع ضد الفلسطينيين
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الغد الأردنية
- الإحتلال الإسرائيلي يمنع إقامة مسيرة الأعلام بالقدس
- الفصائل الفلسطينية تقرر رفع حالة الاستنفار بعد اجتماع طارئ
- غزة تتحدى الأزمات المعيشية بالأمل وزينة رمضان
الشرق القطرية
- محافظ القدس: خطط تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا باتت واضحة للعيان
- مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي ويؤدون طقوسا تلمودية
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى المبارك
- رباط المقدسيين أفشل مخطط تدنيس الأقصى
- الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية للاحتجاج على التصعيد في القدس
- القسام تقصف طائرات الاحتلال بصواريخ "أرض-جو"
- الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى لليوم الرابع على التوالي
الشروق المصرية
- الجزائر تدعو لرد فعل سريع من المجتمع الدولي في مواجهة القمع ضد الفلسطينيين
- جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الاثنين المقبل لبحث الأوضاع في فلسطين
- أمريكا والأردن تؤكدان أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين على إنهاء دوامة العنف
- مسؤول أممي: أيام صعبة تنتظرنا بشأن التوتر في القدس
- مستشار الرئيس الفلسطيني يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد
- الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على اقتحام الأقصى
- روسيا تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع بالمسجد الأقصى وتدعو إلى ضبط النفس
-
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· الاحتلال والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
· القيادي "نزال" يشيد بتعميم "الأوقاف الكويتية" الدعاء لفلسطين
· تقرير إعلاميًّا ودبلوماسيًّا.. "حماس" أربكت الاحتلال وحشدت دعماً لصالح "الأقصى"
· تقرير الناشط "محمد عمرو".. مرة أخرى لسجون السلطة بأسلوب "وحشي"
· محدث بالفيديو والصور لليوم الرابع.. المرابطون يواجهون اقتحامات الأقصى
· خشية رد المقاومة.. منع اقتحامات المستوطنين في آخر 10 أيام من رمضان
· الفصائل تعلن رفع حالة استنفارها تحسبًا لأي عدوان جديد على الأقصى
صحيفة القدس
· العفو الدولية": الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين "جريمة ضد الإنسانية"
· ترجمة خاصة قابل للانفجار.. صحف عبرية: الهدوء مع غزة هش وحماس طلبت تجنب إطلاق الصواريخ
· ترجمة خاصة جلسة تقييم إسرائيلية غدًا وإصرار على تنظيم المسيرة الاستفزازية بالقدس
· خاص وقف للاقتحامات والفصائل في تأهب.. هل نجحت الوساطات بخفض التوتر بالأقصى؟!
· ترجمة خاصة بينيت يدافع عن قرار منع اقتحام الأقصى: نتنياهو منعه 19 يومًا بضغط من حماس
صحيفة الأيام
· عشرات الإصابات خلال تصدي مواطني برقة وبزاريا للمستوطنين ومواجهات عنيفة...
· »لليوم الثالث.. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى
· »الرئيس يؤكد لبلينكن: نرفض أي تغيير للوضع التاريخي والقانوني للحرم القدسي
· »الجسر يعمل بين 8 إلى 12 غداً وبعد غدٍ
· »"الجهاد": الأنفاق سلاح استراتيجي جاهز لأي تصعيد محتمل مع إسرائيل
· »غزة: الفصائل تقرر استمرار الاستنفار ورفع الجهوزية وتحذيرات من المساس...
· »حرب أوكرانيا: روسيا تبدأ معركة دونباس وقتال شوارع يتواصل في مدينة ماريوبول
· »ليفربول يفترس يونايتد بأقل مجهود ويتصدر الدوري الانكليزي
الحياة الجديدة
· لليوم الرابع: شرطة الاحتلال ومستوطنوه يقتحمون المسجد الاقصى
· بإرادة الحق يدافعون عن الأرض
· الطقس: انخفاض على درجات الحرارة ويحتمل سقوط امطار خفيفة
· مصرع شاب وفتى في حادث سير وسط القطاع
· "العفو الدولية": الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين "جريمة ضد الإنسانية"
وكالة الراي
· لليوم الرابع .. الاحتلال يقتحم الأقصى ويُحاصر المصلين
· الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم 110
· الشيخ صبري يُحذّر من إدخال "القرابين" إلى الأقصى غدًا
· الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بالضفة
· كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
· المرور: وفاة مواطنيْن بانقلاب دراجة نارية جنوب الوسطى
· الفصائل تعلن استمرار استنفارها حمايةً للقدس والأقصى
وكالة صفا
· لليوم الرابع من عيد الفصح اليهودي...الاحتلال يقتحم الأقصى ويُجبر المصلين على مغادرة باحاته
· تقرير الناشط عمرو.. اختطاف على ذات طريقة المغدور "بنات"
· الشرطة الإسرائيلية ترفض منح تصريح لإقامة مسيرة الأعلام بالقدس
· ماذا يعني استخدام القسام صواريخ "ستريلا" للتصدي للمقاتلات الإسرائيلية؟
وكالة سما
· صحف عبرية تزعم: الوضع الأمني مع قطاع غزة على شفير الانفجار وحماس طلبت عدم اطلاق الصواريخ
· لليوم الرابع على التوالي.. الاحتلال و المستوطنون يقتحمون الأقصى
· الفصائل الفلسطينية تصدر بيانا عقب اجتماعها في مكتب السنوار بغزة
· "واللا": وفد أميركي يزور البلاد والأردن ومصر منعا للتصعيد
· إغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين ابتداء من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان
فلسطين اليوم
· لليوم الرابع على التوالي ...المستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يُخلي المرابطين
· المسجد الابراهيمي يستباح برقصات تلمودية وتحذيرات من انفجار حقيقي
· بالأسماء : حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
· الفصائل تعلن رفع حالة الاستنفار في صفوفها تحسباً لأي عدوان جديد على المسجد الأقصى
· بعد تهديدات المقاومة.. الاحتلال يرفض تأمين مسيرة الأعلام الاستيطانية بمنطقة باب الأسباط بالقدس
· 7 إصابات برصاص قوات الاحتلال في الخليل وقلقيلية
عرب 48
· إردوغان يهاتف هرتسوغ: أهمية عدم السماح بالتهديدات التي تطال الأقصى
· شركات طيران إماراتية تعلن عدم مشاركتها باحتفالات "استقلال إسرائيل"
· غانتس: "حماس" مسؤولة عن إطلاق القذيفة وللجيش مجموعة واسعة من الأهداف
· الكرملين: نتوقع من إسرائيل نقل ملكية أرض كنيسة ألكسندر بالقدس لروسيا
· إردوغان يعتزم إجراء اتصال مع هرتسوغ حول الأوضاع في القدس
· وفد أميركي يزور البلاد والأردن منعا للتصعيد... والفصائل بغزة ترفع مستوى حالة الاستنفار
· 5 دول أوروبية بمجلس الأمن تدعو للهدوء وعدم التصعيد بالقدس
· بلينكن يحادث عبّاس والصفدي: تأكيد على رفض تغيير الوضع القائم في الأقصى
·
وكالة وفا
· لليوم الرابع: شرطة الاحتلال ومستوطنوه يقتحمون المسجد الاقصى
· مجلس الوزراء السعودي يدعو المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال مسؤولية تداعيات ا ...
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