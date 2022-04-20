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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2241) 20 ابريل 2022

20 نيسان / أبريل 2022 10:45

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2241) 20 ابريل 2022

أخبار فلسطينية

·         الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى لليوم الرابع على التوالي

·         فلسطين: المقاومة تصون قواعد الاشتباك

·         مستشار الرئيس الفلسطيني يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

·         مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي ويؤدون طقوسا تلمودية

·         تقرير إعلاميًّا ودبلوماسيًّا.. "حماس" أربكت الاحتلال وحشدت دعماً لصالح "الأقصى"

·         القيادي "نزال" يشيد بتعميم "الأوقاف الكويتية" الدعاء لفلسطين

·         تقرير إعلاميًّا ودبلوماسيًّا.. "حماس" أربكت الاحتلال وحشدت دعماً لصالح "الأقصى"

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  • الإحتلال الإسرائيلي يمنع إقامة مسيرة الأعلام بالقدس
  • الفصائل الفلسطينية تقرر رفع حالة الاستنفار بعد اجتماع طارئ
  • غزة تتحدى الأزمات المعيشية بالأمل وزينة رمضان
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الشرق القطرية

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الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

·         الاحتلال والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

·         القيادي "نزال" يشيد بتعميم "الأوقاف الكويتية" الدعاء لفلسطين

·         تقرير إعلاميًّا ودبلوماسيًّا.. "حماس" أربكت الاحتلال وحشدت دعماً لصالح "الأقصى"

·         تقرير الناشط "محمد عمرو".. مرة أخرى لسجون السلطة بأسلوب "وحشي"

·         محدث بالفيديو والصور لليوم الرابع.. المرابطون يواجهون اقتحامات الأقصى

·         خشية رد المقاومة.. منع اقتحامات المستوطنين في آخر 10 أيام من رمضان

·         الفصائل تعلن رفع حالة استنفارها تحسبًا لأي عدوان جديد على الأقصى

صحيفة القدس

·         العفو الدولية": الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين "جريمة ضد الإنسانية"

·         ترجمة خاصة قابل للانفجار.. صحف عبرية: الهدوء مع غزة هش وحماس طلبت تجنب إطلاق الصواريخ

·         ترجمة خاصة جلسة تقييم إسرائيلية غدًا وإصرار على تنظيم المسيرة الاستفزازية بالقدس

·         خاص وقف للاقتحامات والفصائل في تأهب.. هل نجحت الوساطات بخفض التوتر بالأقصى؟!

·         ترجمة خاصة بينيت يدافع عن قرار منع اقتحام الأقصى: نتنياهو منعه 19 يومًا بضغط من حماس

صحيفة الأيام

·         عشرات الإصابات خلال تصدي مواطني برقة وبزاريا للمستوطنين ومواجهات عنيفة...

·         »لليوم الثالث.. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

·         »الرئيس يؤكد لبلينكن: نرفض أي تغيير للوضع التاريخي والقانوني للحرم القدسي

·         »الجسر يعمل بين 8 إلى 12 غداً وبعد غدٍ

·         »"الجهاد": الأنفاق سلاح استراتيجي جاهز لأي تصعيد محتمل مع إسرائيل

·         »غزة: الفصائل تقرر استمرار الاستنفار ورفع الجهوزية وتحذيرات من المساس...

·         »حرب أوكرانيا: روسيا تبدأ معركة دونباس وقتال شوارع يتواصل في مدينة ماريوبول

·         »ليفربول يفترس يونايتد بأقل مجهود ويتصدر الدوري الانكليزي

الحياة الجديدة

·         لليوم الرابع: شرطة الاحتلال ومستوطنوه يقتحمون المسجد الاقصى

·         بإرادة الحق يدافعون عن الأرض

·         الطقس: انخفاض على درجات الحرارة ويحتمل سقوط امطار خفيفة

·         مصرع شاب وفتى في حادث سير وسط القطاع

·         "العفو الدولية": الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين "جريمة ضد الإنسانية"


 

وكالة  الراي

·         لليوم الرابع .. الاحتلال يقتحم الأقصى ويُحاصر المصلين

·         الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم 110

·         الشيخ صبري يُحذّر من إدخال "القرابين" إلى الأقصى غدًا

·         الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بالضفة

·         كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

·         المرور: وفاة مواطنيْن بانقلاب دراجة نارية جنوب الوسطى

·         الفصائل تعلن استمرار استنفارها حمايةً للقدس والأقصى

وكالة صفا

·         لليوم الرابع من عيد الفصح اليهودي...الاحتلال يقتحم الأقصى ويُجبر المصلين على مغادرة باحاته

·         تقرير الناشط عمرو.. اختطاف على ذات طريقة المغدور "بنات"

·         الشرطة الإسرائيلية ترفض منح تصريح لإقامة مسيرة الأعلام بالقدس

·         ماذا يعني استخدام القسام صواريخ "ستريلا" للتصدي للمقاتلات الإسرائيلية؟

وكالة سما

·         صحف عبرية تزعم: الوضع الأمني مع قطاع غزة على شفير الانفجار وحماس طلبت عدم اطلاق الصواريخ

·         لليوم الرابع على التوالي.. الاحتلال و المستوطنون يقتحمون الأقصى

·         الفصائل الفلسطينية تصدر بيانا عقب اجتماعها في مكتب السنوار بغزة

·         "واللا": وفد أميركي يزور البلاد والأردن ومصر منعا للتصعيد

·         إغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين ابتداء من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان

فلسطين اليوم

·          لليوم الرابع على التوالي ...المستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يُخلي المرابطين

·         المسجد الابراهيمي يستباح برقصات تلمودية وتحذيرات من انفجار حقيقي

·         بالأسماء : حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

·         الفصائل تعلن رفع حالة الاستنفار في صفوفها تحسباً لأي عدوان جديد على المسجد الأقصى

·         بعد تهديدات المقاومة.. الاحتلال يرفض تأمين مسيرة الأعلام الاستيطانية بمنطقة باب الأسباط بالقدس

·         7 إصابات برصاص قوات الاحتلال في الخليل وقلقيلية



عرب 48

·         إردوغان يهاتف هرتسوغ: أهمية عدم السماح بالتهديدات التي تطال الأقصى

·         شركات طيران إماراتية تعلن عدم مشاركتها باحتفالات "استقلال إسرائيل"

·         غانتس: "حماس" مسؤولة عن إطلاق القذيفة وللجيش مجموعة واسعة من الأهداف

·         الكرملين: نتوقع من إسرائيل نقل ملكية أرض كنيسة ألكسندر بالقدس لروسيا

·         إردوغان يعتزم إجراء اتصال مع هرتسوغ حول الأوضاع في القدس

·         وفد أميركي يزور البلاد والأردن منعا للتصعيد... والفصائل بغزة ترفع مستوى حالة الاستنفار

·         5 دول أوروبية بمجلس الأمن تدعو للهدوء وعدم التصعيد بالقدس

·         بلينكن يحادث عبّاس والصفدي: تأكيد على رفض تغيير الوضع القائم في الأقصى

·          

  وكالة وفا

·         لليوم الرابع: شرطة الاحتلال ومستوطنوه يقتحمون المسجد الاقصى

·         مجلس الوزراء السعودي يدعو المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال مسؤولية تداعيات ا ...

·         تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات واقتحام للأقص ...

حدث في مثل هذا اليوم

20 نيسان (أبريل)

·         2002م مقتل جندي إسرائيلي في اشتباك مسلح استشهد منفذه عند معبر بيت حانون شمال قطاع غزة في عملية تبنتها كتائب شهداء الأقصى والشهيد هو "أيمن جودة" من غزة.

·         1987م انعقدت دورة المجلس الوطني بالجزائر في الفترة ما بين (20-26/4/1987) رغم تخوف حركة فتح من عدم مشاركة بعض التنظيمات الفلسطينية التي تتخذ من

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