النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2241) 20 ابريل 2022

14:05الاحتلال يعتقل شابًا في القدس المحتلة

14:34حماس: اقتحامات الأقصى لن تفرض تقسيماً زمانياً ولا مكانياً

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