يوفنتوس يسعى للتعاقد مع دى ماريا لتعويض رحيل ديبالا

كشفت تقارير إيطالية عن دخول النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي اهتمام يوفنتوس لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد اللاعب مع الفريق الباريسي بنهاية الموسم الجاري.

ووفقاً لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن نادي يوفنتوس يفكر جدياً في الحصول على خدمات دي ماريا لتعويض رحيل النجم الشاب باولو ديبالا بنهاية الموسم الجاري بعدما أعلن الطرفين الانفصال بعد انتهاء عقده الموسم الحالي.

وأوضحت الشبكة أن يوفنتوس بحث مع وفد يمثل دي ماريا للحصول على موافقة اللاعب الأرجنتيني أبرزها إمكانية التوقيع لمدة موسم أو موسمين.

وأوضح التقرير أن دي ماريا يريد انهاء حياته الكروية في الأرجنتين لذلك لا يريد ربط نفسه بعقد أطول من موسمين في الدوريات الأوروبية الكبرى خلال الفترة القادمة.

وخاض مهاجم باريس سان جيرمان البالغ من العمر 34 عامًا 26 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن ، بإجمالي 1644 دقيقة سجل خلالها ثلاثة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا لاعب فريق باريس سان جيرمان ساهم بقوة في فوز فريقه على آنجيه في الدورى الفرنسي، بعدما اكتسح باريس مضيفه آنجيه بنتيجة 3 / 0 في الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة تألق دي ماريا، الذي صنع الهدفين الثاني والثالث لصالح سيرجيو راموس وماركينيوس.

أكدت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم فقد شارك آنخيل دي ماريا في 200 هدف في جميع المسابقات لباريس سان جيرمان، أشارت الشبكة إلى أن دي ماريا وصل لهذا الإنجاز في 290 مباراة بواقع تسجيله 90 هدفًا وصناعة 110 تمريرة حاسمة.