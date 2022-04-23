إنتر ميلان يستهدف صدارة الدوري الإيطالي أمام روما اليوم

يستضيف ملعب سان سيرو مواجهة قوية بين إنتر ميلان وروما فى السادسة مساء اليوم،السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من عمر الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2021-2022.

ويخوض الإنتر المباراة منتعشًا بالتأهل إلى نهائي بطولة كأس إيطاليا 2021/2022 عقب الفوز على غريمه التقليدي ميلان في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-0 على ملعب سان سيرو.

كما استطاع إنتر ميلان أن يحقق الفوز على سبيزيا بثلاثية لهدف في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في جدول ترتيب مسابقة الدوري وبفارق نقطتين عن المتصدر ميلان.

بينما سقط روما في فخ التعادل الإيجابي مع منافسه القوي نابولي بهدف لكل منهما في ذات الجولة، ليتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة.

يحتل انتر ميلان في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة جمعها من الفوز في 20 مباراة والتعادل في 9 وخسارة 3 مباريات ويتبقى له لقاء مؤجل وسجل 68 هدفا وتلقي 25، بينما يتصدر فريق ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة جمعها من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 8 وخسارة 4 مواجهات، وتسجيل 58 هدفا وتلقي 29.

كان نابولي تعادل مع روما بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين ببطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2021-2022.

يذكر أن مباراة الدور الأول بين الإنتر وذئاب العاصمة على ملعب “الأوليمبيكو”، خلال الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي، شهدت فوز النيراتزوري بثلاثية نظيفة.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد روما



ومن المتوقع أن يخوض انتر ميلان مباراته ضد روما بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: باستوني – دي فري – سكرينيار

خط الوسط: بيريسيتش -هاكان – ديماركو – دارميان – جاليارديني

خط الهجوم: سانشيز – لاوتارو مارتينيز

تشكيل روما المتوقع ضد إنتر ميلان



بينما من المتوقع أن يخوض روما المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: مانشيني – سمولينج – إيبانيز.

خط الوسط: كارسدورب – كريستانتي – سيرجي – بليجريني

خط الهجوم: تامي أبراهام – زانيلو – مخيتاريان.