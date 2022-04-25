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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2245) 25 ابريل 2022

25 نيسان / أبريل 2022 09:57

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2245) 25 ابريل 2022

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25 نيسان (أبريل)

  • 2005م استشهاد الشاب الفلسطينيّ إياد الدويك (28 عاماً) من مدينة الخليل، ومقتل جنديّ صهيونيّ، في حادثة إطلاق نار قام بها جنود صهاينة بالقرب من جسر حلحول شمال الخليل.
  • 2004م مجاهدو كتائب عزّ الدين القسام يهاجمون حاجزاً عسكريّاً صهيونياً عند مفرق إذنا قرب الخليل ، و يقتلون جنديّاً صهيونياً و يجرحون خمسةً آخرين أحدهم بجراحٍ خطرة ، قبل أن ينسحبوا سالمين.
  • 2002م رئيس السلطة الفلسطينيّة ياسر عرفات، و المحاصر في مقرّه برام الله ، يصادق على محاكمة أربعةٍ من نشطاء الجبهة الشعبيّة واتهامهم بقتل وزير السياحة الصهيونيّ "رحبعام زئيفي" ، و الحكم عليهم بالسجن في سجون السلطة الفلسطينيّة .
  • 1996م أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية انها سوف تلغي الفقرات التي تدعو إلى تدمير (إسرائيل) من الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يدعو إلى إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي فلسطين كاملة والقضاء على الكيان المصطنع الذي أوجده الاستعمار البريطاني الذي كان يحتل فلسطين.
  • 1995م إصابة عشرة جنود إسرائيليين واثنين من ميليشيا أنطوان لحد في هجوم فدائي للمقاومة اللبنانية في الجزء المحتل من جنوب لبنان.
  • 1988م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (611) والذي يدين العدوان الإسرائيلي على ضاحية سيدي بوسعيد/ تونس بتاريخ 16/4/1988م وأدى إلى اغتيال نائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية الأخ أبو جهاد.
  • 1985م بعد مفاوضات استمرت ثمانية أشهر بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة بزعامة احمد جبريل وبين إسرائيل برعاية الصليب الأحمر الدولي ووساطة المستشار النمساوي برونو كرايسكي عبر مستشاره السياسي هربوت امري وقعت في جنيف في 21/4/1985م اتفاقية تبادل الأسرى التي تم بموجبها الإفراج عن 10 أسيراً فلسطينياً مقابل الإفراج عن ثلاثة جنود إسرائيليين كانت الجبهة قد أسرتهم أثناء حرب اجتياح لبنان عام 1982م وقد وقع الاتفاقية عن الجبهة زعيمها احمد جبريل وعن إسرائيل وزير الدفاع الإسرائيلي اسحق رابين.
  • 1982م انسحاب آخر جندي إسرائيلي من صحراء سيناء المصرية بموجب معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام 1979. احتلت إسرائيل سيناء عام 1967.
  • 1968 م اندلاع مظاهرات غاضبة في مدينة القدس المحتلة احتجاجاً على عزم قوات الاحتلال الإسرائيلي القيام بعروض عسكرية في المدينة القديمة.
  • 1956م هجوم واسع للفدائيين الفلسطينيين على مستعمرات ليشيون عتصيون في غزة أسفر عن مصرع عدد من المستوطنين اليهود.
  • 1948م منظمة الأرغون الصهيونية الإرهابية تقصف الأحياء السكنية في مدينة يافا بالمدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة، وتقوم بنفس الوقت بهجوم بري واسع لعزم حي المنشية عن المدينة، في الوقت الذي وصلت الباخرة الأمريكية ريزوريكيتو إلى ميناء تل أبيب وعلى متنها خمسة وعشرين قطعة مدفعية ثقيلة.
  • 1936م زعماء الأحزاب الفلسطينية يشكلون اللجنة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني وكان أول عمل قامت به، هو الدعوة إلى الإضراب العام والعصيان المدني على أن يستمرا حتى يتم إيقاف الهجرة اليهودية وتأليف حكومة وطنية مستقلة مسئولة أمام مجلس تشريعي تمثيلي.
  • 1920م المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح في سان ريمو بايطاليا يعهد إلى بريطانيا مسؤولية الانتداب على فلسطين دون استشارة الفلسطينيين.
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