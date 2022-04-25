النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2245) 25 ابريل 2022
أخبار فلسطينية
- الكنائس الفلسطينية ترفض التنسيق مع الاحتلال وقبول سياسة التصاريح وتعتبر سلوك الشرطة الإسرائيلية انتقاميا
- الخارجية الفلسطينية تطالب بجهود أمريكية ودولية لحل الصراع لا إدارته
- أبو حسنة: "أونروا" ستصرف أول دفعة لإعمار 100 منزل خلال أيام
- ديون السلطة ترهق مستشفى المقاصد وتدفع العاملين فيه للاحتجاج
- محكمة إسرائيلية تنظر اليوم في دعوى إخلاء عائلة سالم من الشيخ جراح
- هدوء حذر" بالقدس و25 ألف مصلٍ أدوا صلاتي التراويح والعشاء
أخبار إسرائيلي
- جنرالات إسرائيليون يهددون بحرب على غزة تتضمن اجتياحاً برياً
- غانتس" يقرر استمرار إغلاق معبر "إيرز" أمام العمال
- صحيفة عبرية: استمرار زيادة الطلب على حيازة أسلحة
- ردود فعل اسرائيلية صاخبة حول اطلاق صاروخ من لبنان تجاه مستوطنة شلومي
- اطلاق صاروخ من لبنان باتجاه مستوطنة شلومي
- 100عنصر من "حرس الحدود" في رهط: الشرطة تتعامل مع إطلاق النار كـ"إرهاب"
- لبيد يدافع عن ممارسات الاحتلال في الأقصى
- العليا الإسرائيلية ترفض إغلاق جريمة ارتكبها الجيش بغزة صيف 2014
- قصف اسرائيلي على لبنان (فيديو)
اخبار دولية
- بايدن يزور بينيت للمرة الأولى «في الأشهر المقبلة»
- رئيس “الفيفا” ينعى لاعبا فلسطينيا أعدمه الاحتلال… وتظاهرات في أمريكا تنديدا بالتصعيد الإسرائيلي
- تركيا - إسرائيل: أبعد من شراكة تقليدية
- الأونروا تعلن البدء في عملية إعادة إعمار البيوت المهدمة كليا في غزة
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اخبار عربية
- قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في جنوب لبنان
- قمة مصرية أردنية إماراتية: يجب وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض فرص السلام
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- تواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي: إصابات واعتقالات وتجريف للأراضي واعتداءات للمستوطنين
- رئيس “الفيفا” ينعى لاعبا فلسطينيا أعدمه الاحتلال… وتظاهرات في أمريكا تنديدا بالتصعيد الإسرائيلي
- الكنائس الفلسطينية ترفض التنسيق مع الاحتلال وقبول سياسة التصاريح وتعتبر سلوك الشرطة الإسرائيلية انتقاميا
- إسرائيل تستخدم سلاح الضغط الاقتصادي ضد غزة.. والمقاومة: لا يمكن ابتزاز القطاع وعزله عن القدس
- المتابعة” تنظم مظاهرة الثلاثاء لنصرة القدس واحتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية في كنيسة القيامة خلال سبت النور
- مفوض “الأونروا” يقترح حلا لمشكلتها المالية عبر تقديم الخدمات للاجئين عن طريق منظمات دولية
- الجنرال شاؤول أرئيلي: من المهم الإظهار للإسرائيليين أن إمكانية حل الدولتين ما تزال قائمة
- المطران عطا الله حنا: الاحتلال دخل كنيسة القيامة واعتدى بأسلحته على المسيحيين
- خطيب الأقصى يدعو قادة العرب والمسلمين لوقف مخططات إسرائيل
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الشرق الأوسط
- إسرائيل تبقي «التأهب» وعينها على الأسبوع الأخير من رمضان
- جنرالات إسرائيليون يهددون بحرب على غزة تتضمن اجتياحاً برياً
الاخبار اللبنانية
- بايدن يزور بينيت للمرة الأولى «في الأشهر المقبلة»
- عشرات الإصابات إثر اعتداء قوّات الاحتلال على المصلّين في الأقصى
- كذبة «الوضع الراهن»: ابتلاع «الأقصى» هدفاً إسرائيلياً ثابتاً
- المقاومة تعزّز معادلة الردع: لا اعتداء من دون ردّ
- تركيا - إسرائيل: أبعد من شراكة تقليدية
- اتهامات لـ«الأونروا» بتأخير الإعمار
الاهرام المصرية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم موقعا في لبنان أُطلق منه صاروخ على إسرائيل
- جيش الاحتلال الإسرائيلي: سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة مفتوحة
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الغد الأردنية
- الاحتلال يغلق معبري بيت حانون وكرم أبو…
- شهيد وإصابات واعتقالات واعتداء واسع على الأقصى
- 20 إصابة باعتداءات الاحتلال على المرابطين والمرابطات…
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الشرق القطرية
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل المدون المصري "طعمية" في البلدة القديمة بالقدس
- الأونروا تعلن البدء في عملية إعادة إعمار البيوت المهدمة كليا في غزة
الشروق المصرية
- الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعا في لبنان أُطلق منه صاروخ على إسرائيل
- الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة مفتوحة
- الخارجية الفلسطينية تطالب بجهود أمريكية ودولية لحل الصراع لا إدارته
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- دعوات لتشكيل قيادة وطنية موحدة تدير حالة الاشتباك مع المحتل
- أبو حسنة: "أونروا" ستصرف أول دفعة لإعمار 100 منزل خلال أيام
- ديون السلطة ترهق مستشفى المقاصد وتدفع العاملين فيه للاحتجاج
- القيادي عدنان: الاعتقالات السياسية في الضفة "مصلحة إسرائيلية"
- "ريان".. شاب مقدسي لجأ للإضراب عن الطعام لإنهاء اعتقاله الإداري
- جيش الاحتلال يقتحم بلدة قباطية في جنين
- مدفعية الاحتلال تقصف مواقع في جنوب لبنان
صحيفة القدس
- محكمة إسرائيلية تنظر اليوم في دعوى إخلاء عائلة سالم من الشيخ جراح
- الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة
- صحيفة عبرية: استمرار زيادة الطلب على حيازة أسلحة
- متحدث إسرائيلي: صاروخ لبنان أطلق من خلية تتبع لفصيل فلسطيني
- رد إسرائيلي.. سقوط صاروخ أطلق من لبنان شمال فلسطين المحتلة
- الاحتلال يعتقل مجموعة من العمال جنوب طولكرم
صحيفة الأيام
- مستوطنون يقتلعون الزيتون ويعتدون على المواطنين
- »إسرائيل تغضب لفشلها في تسويق نفسها ضحية بأحداث القدس
- »جنين: مسلحون يطلقون النار على مقارّ الأجهزة الأمنية
- »"العليا" الإسرائيلية ترفض استئنافاً بشأن استشهاد أطفال عائلة بكر في غزة
- »طيران الاحتلال سيحتفل "بيوم الاستقلال" في أجواء الضفة وخاصة الحرم الإبراهيمي
- »فرنسا: إعادة انتخاب ماكرون رئيساً لولاية ثانية
الحياة الجديدة
- قمة مصرية أردنية إماراتية: يجب وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض فرص السلام
- "قارب الموت" يفجر غضب اللبنانيين على المسؤولين الذين أغرقوا سفينة الوطن
- الاحتلال يتمادى بانتهاكاته بحق أبناء شعبنا
- مصرع طفل بحادث دعس في بلدة بيت عوا
وكالة الراي
- الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا بالضفة
- الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 115
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء
- "أونروا" تعلن صرف دفعات لإعمار 100 منزل مهدم كلياً
- انتصار قضائي لحملة داعمة لفلسطين في ألمانيا
- المستوى العسكري الإسرائيلي يوصي بإعادة فتح حاجز "إيرز"
- عرض عسكري لطائرات الاحتلال بذكرى النكبة فوق الخليل
- "علماء فسطين" و"أمـان ماليزا" تختتمان مشروع كفالة الدعاة
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- الاحتلال يحكم على أسير من نابلس بالسجن المؤبد
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وكالة صفا
- مداهمات واعتقالات في الخليل وجنين
- إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه شمال "إسرائيل"
- غانتس: التصاريح مقابل الهدوء الأمني في غزة
لأول مرة.. العرض الجوي بذكرى احتلال فلسطين سيمر فوق الخليل
وكالة سما
- العليا الإسرائيلية ترفض إغلاق جريمة ارتكبها الجيش بغزة صيف 2014
- قصف اسرائيلي على لبنان (فيديو)
- ردود فعل اسرائيلية صاخبة حول اطلاق صاروخ من لبنان تجاه مستوطنة شلومي
- اطلاق صاروخ من لبنان باتجاه مستوطنة شلومي
- تفاصيل القمة الأردنية المصرية الامارتية التي عقدت اليوم في القاهرة
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فلسطين اليوم
- بالفيديو اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين
- بالصور أبو حمزة.. مقاول بناء يجعل للعمل في رمضان طعمٌ آخر!
- بالأسماء : حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة
- إطلاق صاروخين من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي المحتل
- "غانتس" يقرر استمرار إغلاق معبر "إيرز" أمام العمال
عرب 48
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- الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
- مواجهات واعتقالات بالضفة واستهداف للصيادين ببحر غزة
- هدوء حذر" بالقدس و25 ألف مصلٍ أدوا صلاتي التراويح والعشاء
- إسرائيل تقصف بجنوب لبنان بعد إطلاق صاروخين تجاه حدودها
- الاحتلال يستهدف فتية القدس ويدعي: يدعمون حماس
- الاحتلال يقرر مواصلة إغلاق حاجز بيت حانون مع غزة
- 100عنصر من "حرس الحدود" في رهط: الشرطة تتعامل مع إطلاق النار كـ"إرهاب"
- لبيد يدافع عن ممارسات الاحتلال في الأقصى
-
وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل مواطنين من إذنا أحدهما شقيق الاسير المضرب خلي ...
- تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وتجريف للأراضي واع ...
- الرئيس يهنئ نظيره الفرنسي بإعادة انتخابه لولاية ثانية
حدث في مثل هذا اليوم
25 نيسان (أبريل)
- 2005م استشهاد الشاب الفلسطينيّ إياد الدويك (28 عاماً) من مدينة الخليل، ومقتل جنديّ صهيونيّ، في حادثة إطلاق نار قام بها جنود صهاينة بالقرب من جسر حلحول شمال الخليل.
- 2004م مجاهدو كتائب عزّ الدين القسام يهاجمون حاجزاً عسكريّاً صهيونياً عند مفرق إذنا قرب الخليل ، و يقتلون جنديّاً صهيونياً و يجرحون خمسةً آخرين أحدهم بجراحٍ خطرة ، قبل أن ينسحبوا سالمين.
- 2002م رئيس السلطة الفلسطينيّة ياسر عرفات، و المحاصر في مقرّه برام الله ، يصادق على محاكمة أربعةٍ من نشطاء الجبهة الشعبيّة واتهامهم بقتل وزير السياحة الصهيونيّ "رحبعام زئيفي" ، و الحكم عليهم بالسجن في سجون السلطة الفلسطينيّة .
- 1996م أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية انها سوف تلغي الفقرات التي تدعو إلى تدمير (إسرائيل) من الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يدعو إلى إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي فلسطين كاملة والقضاء على الكيان المصطنع الذي أوجده الاستعمار البريطاني الذي كان يحتل فلسطين.
- 1995م إصابة عشرة جنود إسرائيليين واثنين من ميليشيا أنطوان لحد في هجوم فدائي للمقاومة اللبنانية في الجزء المحتل من جنوب لبنان.
- 1988م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (611) والذي يدين العدوان الإسرائيلي على ضاحية سيدي بوسعيد/ تونس بتاريخ 16/4/1988م وأدى إلى اغتيال نائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية الأخ أبو جهاد.
- 1985م بعد مفاوضات استمرت ثمانية أشهر بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة بزعامة احمد جبريل وبين إسرائيل برعاية الصليب الأحمر الدولي ووساطة المستشار النمساوي برونو كرايسكي عبر مستشاره السياسي هربوت امري وقعت في جنيف في 21/4/1985م اتفاقية تبادل الأسرى التي تم بموجبها الإفراج عن 10 أسيراً فلسطينياً مقابل الإفراج عن ثلاثة جنود إسرائيليين كانت الجبهة قد أسرتهم أثناء حرب اجتياح لبنان عام 1982م وقد وقع الاتفاقية عن الجبهة زعيمها احمد جبريل وعن إسرائيل وزير الدفاع الإسرائيلي اسحق رابين.
- 1982م انسحاب آخر جندي إسرائيلي من صحراء سيناء المصرية بموجب معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام 1979. احتلت إسرائيل سيناء عام 1967.
- 1968 م اندلاع مظاهرات غاضبة في مدينة القدس المحتلة احتجاجاً على عزم قوات الاحتلال الإسرائيلي القيام بعروض عسكرية في المدينة القديمة.
- 1956م هجوم واسع للفدائيين الفلسطينيين على مستعمرات ليشيون عتصيون في غزة أسفر عن مصرع عدد من المستوطنين اليهود.
- 1948م منظمة الأرغون الصهيونية الإرهابية تقصف الأحياء السكنية في مدينة يافا بالمدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة، وتقوم بنفس الوقت بهجوم بري واسع لعزم حي المنشية عن المدينة، في الوقت الذي وصلت الباخرة الأمريكية ريزوريكيتو إلى ميناء تل أبيب وعلى متنها خمسة وعشرين قطعة مدفعية ثقيلة.
- 1936م زعماء الأحزاب الفلسطينية يشكلون اللجنة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني وكان أول عمل قامت به، هو الدعوة إلى الإضراب العام والعصيان المدني على أن يستمرا حتى يتم إيقاف الهجرة اليهودية وتأليف حكومة وطنية مستقلة مسئولة أمام مجلس تشريعي تمثيلي.
- 1920م المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح في سان ريمو بايطاليا يعهد إلى بريطانيا مسؤولية الانتداب على فلسطين دون استشارة الفلسطينيين.
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