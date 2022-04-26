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أسير مريض من مخيم جنين يدخل عامة الـ21 في الأسر

26 نيسان / أبريل 2022 10:54

الضفة المحتلة - الرأي:

قال نادي الأسير في جنين، إن الأسير إياد نظير عرسان عمر (40 عاما) من مخيم جنين، دخل اليوم الثلاثاء، عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبين النادي أن الأسير عرسان معتقل منذ عام 2002، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن لمدة 24 عاما.

وأشارت إلى أن المعتقل عمر يعاني منذ سنوات من تفاقم في وضعه الصحي، جراء إصابته بورم "حميد" على الدماغ، جرى استئصاله في شهر آب/ أغسطس العام الماضي، وكان في حينه يقبع في سجن "مجدو".

وأكد أن الوضع الصحي للأسير تفاقم مجدداً، حيث أن الأعراض الصحية الحالية تُشير إلى عودة الورم مجددًا، وعلى إثر ذلك نقل مؤخرًا إلى سجن "عسقلان" لكونه قريبًا من مستشفى "برزلاي".

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