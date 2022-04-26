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تشيّيع جثمان الشهيد أحمد عويدات في أريحا المحتلة

26 نيسان / أبريل 2022 05:21

الشهيد أحمد عويدات
الشهيد أحمد عويدات

الضفة المحتلة-الرأي:

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة أريحا والأغوار، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد أحمد إبراهيم عويدات (20 عاما) إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى أريحا الحكومي وصولا إلى منزل الشهيد، وسط ترديد الهتافات الغاضبة والمنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع عليه، ومن ثم أدى المشيّعون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد أريحا القديم، قبل مواراته الثرى في مقبرة أريحا الجديدة.

والشهيد عويدات من سكان مخيم عين السلطان غرب مدينة أريحا، ارتقى صباح اليوم متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجرا خلال مواجهات اندلعت في مخيم عقبة جبر جنوب المدينة.

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