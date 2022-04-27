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كيفية إلغاء ربط حساب واتس آب الخاص بك من أجهزة متعددة

27 نيسان / أبريل 2022 08:42

كيفية إلغاء ربط حساب واتس آب الخاص بك من أجهزة متعددة
كيفية إلغاء ربط حساب واتس آب الخاص بك من أجهزة متعددة

بدأ واتس آب مؤخرًا في طرح ميزة الأجهزة المتعددة التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى النظام الأساسي على أجهزة متعددة حتى إذا لم يكن هناك اتصال على الجهاز الأساسي، ويمكن للمستخدمين ربط حساب واتس آب واحد بما يصل إلى أربعة أجهزة أخرى.
ومنذ إطلاق الميزة لأول مرة ، أضافت المنصة المملوكة لشركة فيس بوك العديد من التحسينات والإصلاحات الجديدة لجعلها تعمل بسلاسة، وقد اشتكى العديد من المستخدمين من مشكلات في مزامنة البيانات بين الأجهزة المرتبطة ولمعالجة ذلك ، قدم واتس آب إصلاحًا قبل بضعة أشهر.
وبعد الإصلاح ، إذا واجه جهازك مشكلات في مزامنة البيانات ، فسيقوم النظام الأساسي بتسجيل الخروج تلقائيًا من أجهزتك كإجراء وقائي للسلامة، لكن هل تعلم ، يمكنك أيضًا إلغاء ربط حساب واتس آب الخاص بك من أي جهاز آخر عبر هاتفك الذكي، لمعرفة كيفية إلغاء ربط حساب واتس آب الخاص بك من أجهزة متعددة ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

على أيفون

1. افتح تطبيق واتس آب على جهاز Apple iPhone الخاص بك.
2. اضغط على خيار الإعدادات في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.
3. من القائمة ، انقر فوق "الأجهزة المرتبطة".
4. ستتمكن من رؤية جميع الأجهزة التي يسجل حساب واتس آب الدخول إليها حاليًا. اضغط على الأجهزة التي تقوم بتسجيل الخروج منها.
5. اضغط على زر تسجيل الخروج.

على أندرويد

1.افتح تطبيق واتس آب على هاتف Android الذكي الخاص بك.
2. اضغط على أيقونة "ثلاثية النقاط" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.
3. من القائمة ، انقر فوق "الأجهزة المرتبطة".
4. ستتمكن من رؤية جميع الأجهزة التي يسجل حساب واتس آب الدخول إليها حاليًا. اضغط على الأجهزة التي تقوم بتسجيل الخروج منها.
5. اضغط على زر تسجيل الخروج.

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