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Sharp تعود للمنافسة في سوق الهواتف الذكية بجهاز جديد

27 نيسان / أبريل 2022 08:44

Sharp تعود للمنافسة في سوق الهواتف الذكية بجهاز جديد
Sharp تعود للمنافسة في سوق الهواتف الذكية بجهاز جديد

كشفت Sharp عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيعيدها للمنافسة في سوق الأجهزة الذكية التي تعمل بأنظمة أندرويد.

ويأتي هاتف Aquos Sense 6s بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68، سمكه 7.99 ملم، ووزنه 156 غ فقط.

وحصل الجهاز على شاشة OLED بمقاس 6.1 بوصة، دقة عرضها (2432/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11، ومعالج Snapdragon 695 5G، وذواكر وصول عشوائي 4  و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64  و128غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

أما الكاميرا الأساسية فيه فحصلت على 3 عدسات، واحدة أساسية بدقة 48 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 8 ميغابيكسل، وعدسة ثالثة مخصصة للتصوير العريض.

وجهزته Sharp بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4570 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق فسيكون نحو 315 دولارا.

المصدر: 4pda

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