تحسين المنازل الهشة..حلم فقراء غزة بسكن لائق

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

ما إن أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عن رابط التسجيل لتحسين السكن للأسر الفقيرة في قطاع غزة، من خلال الترميم، حتى تهافت المئات من المواطنين وأرباب العائلات لتدوين بياناتهم في محاولة للحصول على فرصة لمسكن إنساني لائق.

وأطلقت وزارة التنمية الاجتماعية أمس الأحد، الخدمة الإلكترونية لتحسين السكن للأسر الفقيرة في قطاع غزة، من خلال نشر رابط على موقعها الإلكتروني للتسجيل والاستفادة من الخدمة.

وبفعل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ أكثر من 16 عاماً على التوالي، يعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني أوضاعاً اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، في وقت ارتفعت فيه مؤشرات الفقر والبطالة وقلة فرص العمل.

ظروف صعبة ومنازل متهالكة

وأعرب الكثير ممن أدخلوا بياناتهم على موقع الوزارة عن آمالهم في أن يحالفهم الحظ في الحصول على فرصة لترميم منازلهم المتهالكة، والتي أكل الدهر منها وشرب، في ظل عدم قدرة الكثير من تلك الأسر الفقيرة على تحسين مستواها المعيشي.

أم راني الشاعر تمنت أن تحصل على فرصة لتحسين منزلها المتهالك، والذي يفتقد إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، في حين أكدت أن كل الشروط المطلوبة تنطبق عليها وعلى ظروفها المعيشية والاجتماعية.

أماني رشيد هي الأخرى، أوضحت أن لديها خمسة أطفال، وأن الوضع الكلي لمنزلها يرثى له، وأنه بحاجة إلى ترميم، لافتة إلى أن ظروف عائلتها المادية لا تسمح بأي تغيير على المنزل سوى من مساعدة من هنا أو هناك.

ترميم المنازل الهشة

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية وقعت مع ووزارة الأشغال مذكرة تفاهم لإطلاق خدمة تحسين منازل الأسر الفقيرة والهشة.

وتنص بنود الاتفاقية على أن أي مواطن بحاجة لترميم منزل، وليس بناء وحدة سكنية بإمكانه الدخول للمنصة الالكترونية التي ستكون متاحة للمواطنين بداية ابريل 2022، وبإمكان المواطنين الدخول حسب الاحتياج للخدمة.

ويشار إلى أن تقديم الطلبات سيكون من خلال وزارة التنمية، وفنياً من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأكدت الوزارة أن معايير الاستفادة ستتم عن طريق التنسيق الالكتروني دون تدخل بشري في اختيار الحالات، وبها معيارية تعتمد على المعلومات الخاصة بالأسرة من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الفنية.

وذكرت أن كافة الحالات التي سجلت لدى وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة الأشغال سابقاً بإمكانها الدخول لتحديث بياناتها، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود مصادر دخل للأسرة، وألا تكون الحالة قد حصلت قبل ذلك على مشروع ترميم من قبل الوزارة هي أو أحد أفراد أسرتها.