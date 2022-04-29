صحيفة عبرية: الأردن ترفض طلبا إسرائيليا بشأن حرّاس الأقصى

الداخل المحتل-الرأي:

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن رفض المملكة الأردنية الهاشمية، لطلب إسرائيلي بشأن حرّاس المسجد الأقصى، الذين تنوي الأوقاف الإسلامية تعيينهم مؤخرًا.



ووفق الصحيفة، فإن "إسرائيل" ترفض دخول عشرات الحراس من قبل الأوقاف الإسلامية، الذين عينتهم الأردن، إلى المسجد الأقصى، الأمر الذي من شأنه تصعيد التوتر بين الجانبين، على خلفية تصعيد الاحتلال الإسرائيلي قمعه للفلسطينيين في المسجد.

ونقلت الصحيفة "أن الأردن عيّنت مؤخرا عشرات الحراس جدد في الأوقاف، لكن إسرائيل ترفض حتى الآن إدخالهم إلى الأقصى. وطالبت إسرائيل أن تحصل أولا على أسمائهم من أجل إجراء فحوصات أمنية لهم، لكن الأوقاف رفضت".