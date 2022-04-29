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أخبار » الأخبار العبرية

المصادقة على بناء حي استيطاني جديد في قلب الخليل

29 نيسان / أبريل 2022 03:23

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الداخل المحتل-الرأي:

صادقت محكمة الاحتلال العليا على بناء حي استيطاني جديد في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أن المحكمة ردت بذلك استئنافين لمنظمة "السلام الآن" الاسرائيلية وبلدية الخليل وشرعنت بناء الحي الاستيطاني المسمى "مربع حزقياهو"، في مكان المحطة المركزية القديمة.

وقالت الصحيفة، "إن الحي سيضم 31 وحدة استيطانية، إذ يعتبر القرار إنجازًا مهمًا وكبيرًا لمستوطني الخليل، إذ يأتي عقب بدء عمليات تسوية الأرض في المكان".

وبينت أن القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة الخليل أصدر عام 1983 قرارًا بوضع اليد على منطقة محطة الحافلات في الخليل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جدد أمر وضع اليد على مدار السنوات الماضية إلى أن وصل المكان لمستوطني الخليل.

وتعتبر خطة بناء الـ31 وحدة استيطانية مقدمة لبناء 29 وحدة أخرى قريبًا من المكان بمنطقة سوق الجملة، إذ سيساهمان مضاعفة أعداد مستوطني الخليل.

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