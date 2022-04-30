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من نقطة صفر....

مقتل حارس أمن اسرائيلي بعملية إطلاق نار في سلفيت

30 نيسان / أبريل 2022 08:45

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قتل حارس أمن إسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة في عملية إطلاق نار بطولية قرب مستوطنة "اريئيل" الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في سلفيت.

وتمكن مقاومون فلسطينيون مسلحون ببندقة آلية رشاشة من إطلاق النار صوب الجندي الذي يعمل حارس أمن للمستوطنة المذكورة قبل انسحابهما من المكان بسلام.

وحسب مقطع فيديو وثق العملية، ترجل مقاومان من سيارة جيب وأطلقا النار من النقطة صفر تجاه حارس أمن صهيوني على مدخل مستوطنة أريئيل وأردياه قتيلاً قبل أن يتمكنا من الانسحاب.

واستنفر الاحتلال قواته في المنطقة وشرع في عملية بحث واسعة عن المهاجمين وطلب من مستوطني "اريئيل" التزام البيوت خوفا من اقتحام منفذي عملية إطلاق النار المستوطنة.

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