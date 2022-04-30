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أخبار » الأسرة و المجتمع

أضف هذه الأطعمة إلى غذائك فى العيد لصحة جيدة

30 نيسان / أبريل 2022 09:02

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فى بعض الأحيان الإسراف فى تناول الأطعمة غير الصحية يتسبب فى التعرض للكثير من المشاكل الصحية، ونجد أن الكثير من الأشخاص يعانون من نقص شديد فى المناعة، وعند اقتراب العيد يزداد الأمر سواء بسبب الإسراف فى تناول الكحك.

ولذا يقدم "اليوم السابع" أفضل الأطعمة التى ينصح بتناولها خلال العيد مساء، لتجنب التعرض لأى مشاكل صحية، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE" الطبى.

أوضح التقرير أنه حال الرغبة في التخلص من الوزن الزائد، فعليك تناول البيض فى المساء، فتناوله يجلب لك العديد من الفوائد الصحية، نتيجة لما يتحوية من عناصر غذائية رائعة، كالكالسيوم والبروتين وفيتامين د، وهذه العناصر تحافظ على صحة الجسم، وأيضا تقوى المناعة، وتعمل على الشعور بالشبع لفترة طويلة، لذا لا تتردد فى تناولك له يوميا.

وأضاف التقرير أن الرغبة فى الحصول على جهاز مناعى قوى تأتى من تناولك للفول، والبصل نعم هذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية الحديثة، مشيرة إلى أن الفول يحتوى على العديد من العناصر الغذائية التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى والحد من إصابته بأى مشاكل صحية.

كما أكد التقرير أن تناولك للسلطة الخضراء المضاف إليها خل التفاح من الخيارات الغذائية الرائعة لتجنب زيادة الوزن، وأيضا الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى، وتقليل فرص الإصابة والتعرض لأى مشاكل صحية، بل تعمل على تقوية المناعة، والحصول على جهاز هضمى قوى.

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