واتس آب يختر ميزة "ردود الفعل" لميزة الـ "الاستورى"

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، مؤخرًا عن ميزات جديدة لمنصة رسائل واتس آب مثل ردود الفعل على الرسائل والمجتمعات وغيرها، والآن وفقًا لأحدث تقرير صادر عن WABetaInfo ، يخطط واتس آب لإحضار ميزة أخرى تشبه إنستجرام إلى النظام الأساسي، فوفقًا للتقرير، تعمل الشركة على ميزة ردود الفعل السريعة لتحديثات الحالة.



ما هي ميزة ردود الفعل السريعة



تتيح لك ميزة ردود الفعل السريعة الرد على قصة انستجرام بسرعة باستخدام رمز تعبيري، وذلك عند التمرير لأعلى أثناء مشاهدة انستجرام، حيث ان "القصة "، ستحصل على لوحة رموز تعبيرية بها 8 رموز تعبيرية يمكنك استخدامها للرد على القصة.



وحسب لقطة الشاشة التي تمت مشاركتها في التقرير ، أثناء استخدام واتس آب على سطح المكتب ، ستتمكن من رؤية 8 رموز تعبيرية لاستخدامها كردود فعل لتحديثات الحالة، وتشبه الرموز التعبيرية التي تظهر في لقطة الشاشة تطبيق انستجرام الذي يتضمن - Smiling Face with Heart-Eyes، وFace with Tears of Joy، وFace with Open Mouth، وCrying Face، وFolded Hands، وClapping Hands، وParty Popper، وHundred Points.



ويكشف التقرير أيضًا أنه بمجرد استخدام رمز تعبيري للرد على حالة واتس آب، سيتم إرساله في الدردشة كرسالة رمز تعبيري بسيطة، ونظرًا لأن الميزة لا تزال قيد التطوير، فقد يقوم واتس آب بإجراء بعض التغييرات في واجهة المستخدم الخاصة بالميزة.



واعتبارًا من الآن، لم يكشف واتس آب عن أي تفاصيل حول هذه الميزة ولكن من المتوقع أن نراها في التحديث التجريبي القادم لمنصات iOS و Android.