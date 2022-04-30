وكالة الرأي الفلسطينية ولادة كنغر نادر بحجم ظفر بشري وكالة الرأي الفلسطينية حل لغز نبات "لا يموت" يعيش في أقدم صحراء في العالم وكالة الرأي الفلسطينية تقنية تمكن العلماء من فك شيفرة جينوم بعوض الملاريا وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يختر ميزة "ردود الفعل" لميزة الـ "الاستورى" وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إخراج المياه من منفذ الشحن بهاتفك أو الكمبيوتر وكالة الرأي الفلسطينية طريقة ” سهله ” لـ عمل كعك العيد الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية نصائح غذائية في أول أيام العيد وكالة الرأي الفلسطينية أضف هذه الأطعمة إلى غذائك فى العيد لصحة جيدة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن مهاجم الوطني بعد احتجازه 10 ساعات وكالة الرأي الفلسطينية الأسيران عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

واتس آب يختر ميزة "ردود الفعل" لميزة الـ "الاستورى"

30 نيسان / أبريل 2022 09:15

11
11

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، مؤخرًا عن ميزات جديدة لمنصة رسائل واتس آب مثل ردود الفعل على الرسائل والمجتمعات وغيرها، والآن وفقًا لأحدث تقرير صادر عن WABetaInfo ، يخطط واتس آب لإحضار ميزة أخرى تشبه إنستجرام إلى النظام الأساسي، فوفقًا للتقرير، تعمل الشركة على ميزة ردود الفعل السريعة لتحديثات الحالة.
 
ما هي ميزة ردود الفعل السريعة
 
تتيح لك ميزة ردود الفعل السريعة الرد على قصة انستجرام بسرعة باستخدام رمز تعبيري، وذلك عند التمرير لأعلى أثناء مشاهدة انستجرام، حيث ان "القصة "، ستحصل على لوحة رموز تعبيرية بها 8 رموز تعبيرية يمكنك استخدامها للرد على القصة.
 
وحسب لقطة الشاشة التي تمت مشاركتها في التقرير ، أثناء استخدام واتس آب على سطح المكتب ، ستتمكن من رؤية 8 رموز تعبيرية لاستخدامها كردود فعل لتحديثات الحالة، وتشبه الرموز التعبيرية التي تظهر في لقطة الشاشة تطبيق انستجرام الذي يتضمن - Smiling Face with Heart-Eyes، وFace with Tears of Joy، وFace with Open Mouth، وCrying Face، وFolded Hands، وClapping Hands، وParty Popper، وHundred Points.
 
ويكشف التقرير أيضًا أنه بمجرد استخدام رمز تعبيري للرد على حالة واتس آب، سيتم إرساله في الدردشة كرسالة رمز تعبيري بسيطة، ونظرًا لأن الميزة لا تزال قيد التطوير، فقد يقوم واتس آب بإجراء بعض التغييرات في واجهة المستخدم الخاصة بالميزة.
 
واعتبارًا من الآن، لم يكشف واتس آب عن أي تفاصيل حول هذه الميزة ولكن من المتوقع أن نراها في التحديث التجريبي القادم لمنصات iOS و Android.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟