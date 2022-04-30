"كتائب الأقصى" تتبنى عملية إطلاق النار في سلفيت

فلسطين المحتلة - الرأي

تبنت كتائب شهداء الأقصى- القيادة العامة- في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، عملية إطلاق النار تجاه حارس مستوطنة "أرئيل"، ما أسفر عن مقتله.

وقالت الكتائب في شريط مصور: "بعد توفيق من الله ومن المجاهدين أصحاب الزناد المشروع باليقين، فإنّ التحرير معقود بطلقات الصادقين نعلن ليكون البدء في كل ميدان، عن مسؤوليتنا الكاملة عن العملية البطولية في سلفيت".

وأضافت "وعدتكم الكتائب من قبل بأنها ستفرض حظر التجوال في شوارع تل أبيب وصدقت هذا الوعد بسواعد رعد، ونعاهد شعبنا بأننا ماضون بطريقنا طريق العز الشهادة".

ونوهت إلى أنّ العملية تأتي كرد على ما تقوم به حكومة الاحتلال في القدس من بطش وانتهاك.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أعلنت عن مقتل حارس أمن أمام مستوطنة "ارئيل" شمال الضفة في عملية إطلاق نار من مسافة قصيرة نفذها مسلحان يستقلان سيارة.

وذكرت تلك الوسائل أن قوات الاحتلال بدأت عملية تمشيط واسعة وراء شخصين انسحبا من المكان رغم كثافة تواجد الجيش.