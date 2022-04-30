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الموساد يُحبط محاولة إيرانية لاغتيال دبلوماسي “إسرائيلي”

30 نيسان / أبريل 2022 05:09

الموساد يحبط محاولة إيرانية لاغتيال دبلوماسي “إسرائيلي” في تركيا
الموساد يحبط محاولة إيرانية لاغتيال دبلوماسي “إسرائيلي” في تركيا

وكالات-الرأي:

ادعى الموساد مؤخراً إحباطه لمحاولة اغتيال قام بها فيلق القدس التابع للحرس الثوري مؤخراً لموظف دبلوماسي يعمل في القنصلية “الإسرائيلية” في إسطنبول.

وهذا ما أكدته “مصادر إسرائيلية”، اليوم (السبت)، لموقع واينت في أعقاب تقرير على موقع “إيران إنترناشيونال” الذي يبث باللغة الفارسية ومقره لندن، وبحسب مصادر دبلوماسية فقد خطط القاتل أيضاً لاغتيال جنرال أمريكي كبير في ألمانيا وصحفي في فرنسا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الإيرانيون التعرض “لمسؤولين إسرائيليين” في العالم، وفي إسطنبول على وجه الخصوص، حيث جاء أن العميل الإيراني المكلف بالاغتيال ينتمي إلى الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس التي تراقب منشقين عن النظام في إيران وعناصر غربية أخرى، وأنه وفقاً للوثائق اعترف بتلقيه 150 ألف دولار للمهمة والحصول عند الانتهاء من العملية على، مليون دولار إضافية، وبحسب التقرير فإن العميل معتقل حالياً في أوروبا.

الهدهد.

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